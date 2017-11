De estudiante a modelo gracias a una foto en Instagram

Hoy 15:02 -

La publicación de dos fotografías que se volvieron virales en las redes sociales convirtieron a una joven estudiante africana en modelo.

Anok Yai, una joven africana de 19 años, asistía a las populares festividades de bienvenida de la Universidad de Howard en Washington cuando un fotógrafo se le acercó para tomarle algunas imágenes.

El artista le explicó que estaba retratando a personas que vestían elegantemente y que había la posibilidad de convertirse en virales, según 'The Boston Globe'.

Desde que el fotógrafo subió las imágenes de la bella Anok a su perfil de Instagram, ha logrado conseguir más de 12.000 'me gusta', sorprendiendo al autor y a la propia joven.

"Mi teléfono simplemente comenzó a vibrar rápidamente durante mucho, mucho tiempo", comentó la joven al diario sobre el momento en que se dio cuenta de que su foto se estaba haciendo viral. "Sinceramente, al principio pensé que alguien me había convertido en un meme o algo así".

Sus nuevos seguidores en la red social comenzaron a etiquetar a numerosas agencias de modelos para que le ofrecieron un contrato. Como resultado, Anok afirmó que había recibido propuestas de tres agencias.

