EN VIVO | Peña: "Ningún sector de la economía se va a ver afectado"

01/11/2017 -

Pasadas las 14 de este miércoles, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, comenzó en el Senado a brindar su cuarto informe de gestión del año en la Cámara Alta. Esta visita de Peña, se da en el marco de la muerte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves; del atentado terrorista en Nueva York que terminó con la vida de cinco argentinos; del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas; y del lanzamiento del nuevo plan del gobierno nacional realizado por el presidente Mauricio Macri.

En el comienzo de su intervención, Peña dedicó sendos mensajes para las familias tanto de Das Neves como de las víctimas del atentado terrorista. "Quería empezar dando mis condolencias por el fallecimiento del gobernador de Chubut Mario Das Neves. Le deseamos a toda su familia y al pueblo de Chubut las condolencias", dijo y agregó que él y el Gobierno envían su "reconocimiento y condolencias a las familias de los cinco fallecidos en Nueva York, víctimas de un atentado terrorista, que condenamos, al igual que hemos condenado siempre el terrorismo en todas sus formas", concluyó".

Continuando con su presentación, el funcionario, afirmó que "no hay ningún sector económico argentino que se vea afectado con las medidas" de reformas, anunciadas el lunes pasado por el presidente Mauricio Macri, consideró que "no debe haber temor o rechazo" a discutir las propuestas, y aclaró que no se trata de "imponer nada sino de dialogar y buscar consensos".

