María Martha Serra Lima, internada en grave estado

Fotos María Martha Serra Lima.

Hoy 19:42 -

En las últimas horas, se informó que la exitosísima cantante María Martha Serra Lima, de 72 años, se encuentra internada en grave estado en un hospital de Miami, en Estados Unidos.

Su hija Cecilia la acompaña en todo momento y es la responsable del profundo hermetismo que rodea el estado de salud de la cantante. La mujer fue sometida a dos operaciones debido a los intensos dolores lumbares y en sus piernas que venía padeciendo.

“O me opero o no camino más, ésa es la verdad. Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, había dicho la mujer antes de las cirugías.