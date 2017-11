Compañeros inseparables

Hoy 21:30 -

Los amigos que con su impronta dejaron una huella difícil de borrar, serán el mejor recuerdo que Valentín guardará, cuando a fin de año se despida del secundario para seguir su propio camino, al igual que todos ellos.

Su compañera Milagros Baumann valoró su sacrificio y capacidad de integración en el aula, con el apoyo de todos. “Fui compañera de “Vale” desde el primer grado, todo el transcurso de la primaria hasta la secundaria. Es una persona muy buena e inteligente. Todos hablamos con Valentín y se lleva bien con nosotros dentro y fuera del aula”, confiesa Milagros.

Por su parte, Gonzalo Morales, resaltó: “Cuando lo conocí, pensaba que no era una persona que iba a socializarse con nosotros. Sin embargo, sucedió lo contrario. Me interesó mucho como persona, desde que compartimos gustos, estudios. Se apasiona por lo que hace, y sé que cuando siga los estudios universitario, seguro le pondrá todo el empeño y las ganas que siempre le puso”.

En tanto, Damián Coria consideró que todos estos años “ha sido una experiencia muy buena compartir su compañerismo y amistad, desde el primer grado. Lo ayudé siempre y me inspira mucho como persona. No todos tenemos la suerte de conocer a personas que hayan demostrado tanto sacrificio, y él lo hizo, con viajes, cirugías. No sé si yo hubiera hecho todo lo que él hizo”.

Apoyo incondicional

La Lic Verónica Salomón (foto), secretaria de la institución, resaltó que “desde la salita de cuatro que ingresó aquí, tengo buenos recuerdos de su escolaridad en esta institución. Siempre fue un alumno muy aplicado y perseverante por todo lo que luchó para salir adelante. Siempre tuvo el apoyo incondicional de sus padres y de los alumnos que fueron sus compañeros desde el jardín hasta el quinto año del secundario. En nuestra escuela, tuvimos muchos alumnos con discapacidad que fueron integrados, que tuvieron el apoyo de los alumnos y los docentes que estamos involucrados en estos temas”, remarcó. l