La escuelita más deseada que nació por una nota de EL LIBERAL

La mirada de Teresa Banegas casi dibuja en el aire su pensamiento:en el cuadro está la fotode su padre, Miguel, quien consu sombrero alado y en primerísimoplano, invita “a pasar y mirar” la amarillenta página de EL LIBERAL que hoy se ha transformado en un valioso mapa,como el de un tesoro que traza la hojade ruta por el tiempo para redescubrir una historia fascinante.

Teresita sostiene entre sus manos elcuadro que lleva dos décadas enmarcadoen madera bien lustrada y esperandopor la pared que será su destino final.Pasado tanto tiempo y a juzgar por elexcelente estado de conservación de lapieza es evidente que ha sido muy biencuidada. Podría decirse que se trata deun bien familiar preciado, casi como unpequeño tesoro. Y en efecto lo es.

El momento es perceptible: la melancolíaque brota de los ojos de Teresamaterializa una “vibra” especial dela escena. El cuadro, devenido ahora enportal, abre el recuerdo hacia un capítuloimborrable de la época cuando la lentitudde las comunicaciones ensanchabanmás de lo que es esta provincia y elgrito de don Miguel, su hija Teresa y todala familia se ahogaba entre los quebrachosque rodean al paraje San Miguel,un remoto lugar del sur del departamentoChoya, al borde de las Salinasde Ambargasta, una zona de difícil acceso,a la que por muchos años la educaciónse demoraba en llegar.Así fue hasta que un equipo del diario EL LIBERAL, realizó una travesíapara poder llegar hasta San Miguely desplegar allí todo un operativo paraconocer a esta comunidad que clamabapor un sueño: tener una escuela parasus niños que no sabían leer ni escribir;a excepción de unos cuantos, quienesatravesaban, como podían, caminosrealmente intransitables para llegarhasta las escuelas más “cercanas”, ubicadasa 5, 10 y 15 kilómetros de distanciade sus hogares.

Hasta el día de hoyes una auténtica proeza entrar o salir deestos parajes.Una hectárea para los niñosTantas eran las ganas de aprender,que nadie se quejaba en lo absoluto porel frío, el calor, el viento, la tierra o el sol,que pueden ser impiadosos en medio delmonte santiagueño cuando se lo proponen.Por eso don Miguel había decididodonarle a la provincia una hectárea desu terreno para que los chicos no tuviesenque alejarse tanto de sus casas paraaprender a leer, escribir, sumar y restar.La gestión se hizo mediante una notaque llevaba el sello de la comisión vecinalde Cerro Rico (un paraje vecino dela misma zona), que fue entregada enmanos por Teresa Banegas en una visitaque el gobernador de la provincia deaquel entonces, Dr. Carlos Juárez, realizaraa Frías para la inauguración de unbarrio, pero sólo quedó plasmada en unnúmero de expediente que cada vez sehundía más entre otros números de infinitostrámites que se gestaban en esaépoca en el Consejo. Sin embargo y lejosde conocer el anclaje del trámite enlos sinuosos caminos de la burocracia,en el pueblito de casas dispersas la ilusióncrecía sin frenos y se materializabaen la emocionada ilusión del “ya llega”.Fue por esta razón que, para amenizarla espera, don Miguel, su familia ylos vecinos decidieron ir “adelantandola obra” y construyeron -en el espacio detierra donado- un ranchito de solo tresparedes y un techo de ladrillo de adobe,y de jarilla y pretenciosas aspiraciones,al que llamaron justamente “La Escuelita”.

Y no solo eso, además enseñaban, adhonórem, las primeras letras y algunosconocimientos, amigos de la familia queeran de Frías, pero no eran docentes. Lacuestión era aportar cada uno un poquitopara que los chicos supieran algo paracuando realmente se organizara la escuelita.Nada más y nada menos.La ilusión estaba, las ganas también,pero ante la falta de noticias, todos sabíanque esto no era suficiente y por esocomenzaron a gestionar la ida del diarioa su pueblo, en Cerro Rico, teniendo aTeresa, que vivía en Frías, como estandartede la gestión. Así fue como EL LIBERAL llegó a la vida de los Banegas yde todos sus vecinos.De aquella incursión en esta zona alejadade los centros urbanos pero mássantiagueña que cualquiera (es impresionantee inspiradora la santiagueñidadque se respira en estas tierras, reclamadaspor Catamarca como propias),surgió el Reporte Especial que luego donMiguel Banegas enmarcara en noblemadera y un cristal, como celosos guardianesde lo que ya es sin dudas una muyquerida reliquia familiar. l