Cuando la muerte de un amigo dispara un futuro diferente

03/11/2017 -

Juan Bejarano es un artista plástico santiagueño de vuelo internacional que dejó plasmados sus trabajos en ciudades de Alemania, Francia, Italia, Lituania, entre otras, con una fuerte mirada cristiana y social. El multifacético escultor, desde sus inicios, siendo apenas un adolescente, comenzó a destacarse en el arte y a ser noticia en EL LIBERAL al participar en certámenes de promoción para jóvenes pintores; luego, cuando cumplía veinticinco años fue distinguido por el matutino como uno de los Jóvenes Destacados del Año.

Pero ocurriría un trágico suceso que impactaría fuertemente en la vida de Juan y despertaría en él un torrente creativo: la muerte de su amigo Nito Galván en un accidente de tránsito fue lo que lo impulsó a crear un monumento en el lugar del accidente, para el que usó partes de bicicletas, transformándolas en un Cristo Crucificado.

Nito Galván fue en vida un empresario loretano quien en la década de los 90 puso en marcha el sistema de transporte puerta a puerta. Durante toda su vida había practicado ciclismo, deporte que difundía con pasión entre los jóvenes loretanos. Precisamente liderando este grupo por la ruta Nacional № 9 fue cuando un camión impactó desde atrás al vehículo de auxilio y posteriormente arrolló al grupo, causando la muerte de Nito.

Amistad y sueños

El mismo Juan Bejarano, lo cuenta de esta manera. “En el 95 yo vivía en Loreto y viajaba todos los días a trabajar en Santiago y llevar a mis hijos a la escuela, y ese viaje lo hacía con Nito, durante el trayecto teníamos largas charlas y construimos una hermosa amistad, hablaba de Dios, del arte, de nuestros sueños, recuerdo que él me decía que algún día yo cruzaría el charco que lo lograría, pero esto no era un delirio porque a la par de los sueños trabajábamos mucho”.

“Una noche llegó una amiga a casa y me dijo que Nito había muerto en un accidente, no lo podía creer, que esa persona llena de vida, de sueños, de proyectos, la muerte lo arrancara, no hay explicación para esas cosas, tenía tanto dolor, al poco tiempo el hermano de Nito me pidió hacer algo en el lugar del accidente y surgió lo del monumento, las partes de la bicicleta rota de mi amigo fueron inspiradoras, rápidamente comencé a trabajar en la comparación de las partes de la bicicleta con la anotomía humana, y lo primero que logré fue el Cristo quizás inspirado por la fe de mi amigo y por la esperanza del reencuentro que propone la resurrección”.