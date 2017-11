Una esquina cualquiera de Loreto

Hoy 21:45 -

“Es muy importante que la gente crea en vos, mis vecinos, mi familia mis amigos, como ellos Nito siempre creía en que yo trascendería internacionalmente, y siempre hablábamos de que quizás tenía que intentar una muestra fuerte en Buenos Aires, pero no fue así, yo salí del baldío de la esquina de mi casa a Europa, cuando la comunidad de Balingen (Alemania) visito Loreto preparamos una muestra con mis esculturas y, esa muestra hecha en el baldío de la esquina me abrió las puertas a mi primer trabajo en Alemania, el día que iba a tomar el vuelo, pasábamos por frente del monumento de Nito yo pedí que me bajaran, recé y le pedí que me acompañara en esta etapa de la cual habíamos esperado tanto”.

Crear para Juan Bejarano es la respuesta a una fuerza creativa interior que se expresa en sus manos, cuando él crea es como un artista que se parece mucho a un niño que disfruta de su juego preferido, su risa casi explosiva que muchas veces trata de contener lo delata, solo juega, se pone triste, se indigna cuando la figura toma la forma de los dolores humanos, o cuando el golpe transforma el bloque en el sufrido hachero loretano.

“La serie de esculturas con partes de bicicletas son 26 y la muestra se inauguró en la Dirección de Turismo de la provincia y la presentación fue realizada por un periodista de EL LIBERAL”. l

“Luego de todos estos viajes, de toda esta producción en Europa, mi esencia no se ha modificado, es lo que más he cuidado, no se me llenó la cabeza de humo, sigo siendo la misma persona que soñaba junto con mi amigo Nito en el baldío del barrio Polígono de un día cruzar el charco”.

l barrio polígono es un sector de Loreto que quizás sea un poco mágico, donde cobijado por el lucero del amanecer se oculta el secreto del rosquete y, en cualquier esquina los changos se juntan a tocar la guitarra o ensayar una poesía, para un amor no tan lejano; donde algún vecino a la siesta espanta a los niños que después aplaudirán, cuando las travesuras de hoy, se conviertan mañana en los goles de Sportivo.

De una de esas esquinas con baldíos salió Juan Bejarano llevando como única herramienta su talento. Era tanto, que le alcanzo para dejar en el mundo más de 400 obras que embellecen navidades alemanas, cúpulas de capillas francesas o la mirada sorprendida de un hachero loretano que se pierde en el hermoso cielo de Finlandia.

“La propuesta de realizar un pesebre alternativo en Alemania fue todo un desafío, una talla de Teresa de Calcuta representaba a María; otra de Gandhi, a José y los pastores estaban representados por monseñor Romero y San Francisco de Asís. La presencia de un periodista de EL LIBERAL hizo posible que mi primer martillazo en la madera de linde se publicara a las pocas horas en el diario, que además publicó todo el proceso de este proyecto”, recordó Juan en una entrevista con aquel mismo periodista que lo acompañara en su primera aventura internacional.

“Siempre estuve dispuesto para aprender, cada lugar me dejó una enseñanza. Una de las más interesantes fue en Carrara (Italia) de la forma que me enseñaba el Maestro Butros (griego; cuando llego me dice ‘elija un bloque de mármol (de Carrara)’. Caminé un rato por inmensos bloques bellísimos y le dije ‘hay uno que me gusta’. Él me respondió ‘¿por qué sos tan egoísta? Vete, camina de nuevo y cuando sientas que un bloque te atrae es porque el bloque te eligió a vos’. Volví a caminar y descubrí un bloque que me gustaba mucho, en verdad que me atraía. Cada lección tenía un sentido profundo. Al final me dijo que la verdadera pureza del mármol de Carrara es como la pureza del alma del hombre, que cuando vas puliendo y puliendo comienzan a aparecer las pequeñas fisuras internas que tiene. Esto es lo que más agradezco, que en la vida tuve profesores que me enseñaron de esta manera, aprender lo técnico no para hacer cosas bonitas, sino profundas”.

“Luego de todos estos viajes, de toda esta producción en Europa, mi esencia no se ha modificado, es lo que más he cuidado, no se me llenó la cabeza de humo, sigo siendo la misma persona que soñaba junto a mi amigo Nito en el baldío del barrio Polígono de un día cruzar el charco, pero ahora regresé a Santiago, estoy produciendo cosas lindas, y ya mi alma está de nuevo preparada para de nuevo partir”, comparte, cómplice, con EL LIBERAL.

“No pensaba llorar hoy”, admite mientras esboza una sonrisa. Luego, en silencio, mira con paciencia increíble caer las gotas de miel sobre el pan. Rompe el silencio con un suspiro y dice: “Porque la belleza de la obra no está en su resultado final, sino en el amor puesto en el proceso que la hace nacer, así es mi vida”.

Mientras junta los innumerables folios con las publicaciones que atesora de EL LIBERAL, el atelier de la calle Rodríguez, el baldío del barrio Polígono, los recuerdos de los que no están, son como saudades que el lucero de la mañana aleja y acerca con su brillo del alma noble de Juan. l