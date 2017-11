Una lengua sagrada

03/11/2017 - Sobre aquellos sinsabores con su lengua natal, contaría el propio Sixto: “Mi mayor alegría es que esta música sachera, montaracita y el idioma quichua, hayan trascendido. Lo hago en nombre de mis ancestros y me alegro de que nuestro pueblo lo reciba de esa forma tan plena. Es una de las formas de honrar al padre y a la madre. Y más allá, a los padres y madres anteriores. Porque para mí el quichua es algo sagrado, como entrar en una iglesia. Para entrar al templo hay que persignarse, con todo respeto, como buen cristiano. Yo, adonde llego, saludo en quichua y si tengo que cantar, canto en quichua. El quichua es sagrado. Quichua castellano-santiagueño, porque en el Perú es quechua. Mi provincia tuvo la suerte de que este idioma, esta cultura sachera, echara sus únicas raíces a la Argentina. Calculamos que habrá unos 130 mil quichuahablantes, Santiago del Estero tiene 27 departamentos y en 14 de ellos se habla quichua. Es para ellos que hace 30 años hice nacer un programa radial que se llama Alero Quichua Santiagueño. Alero, por no tener puertas, es lo que sobresale del rancho, de la casa. Allí se arrima el que desea, el que se identifica con nuestros quehaceres y raíces. Antes de empezar cada programa decimos: “Ama sua, ama yuya, ama ckella”. Este es el saludo inca y significa “Ni ladrón, ni mentiroso, ni haragán”. Porque el idioma quichua fue muy despreciado. Lo querían hacer desaparecer. Era prohibido por los maestros. Yo tuve la suerte de tener en mi escuelita de Barrancas un director que al contrario de prohibirlo, cuando yo le hablaba, lo aceptaba. Para mí era una cosa normal. Yo no estaba con vergüenza. Porque la gente de los pueblos le decía “no, no hables, es una vergüenza, ésa es lengua de indio”. l