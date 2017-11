“Dios cubrió con sus manos la otra mitad de mi cuerpo, mientras sus ángeles abrazaban a mi hija”

03/11/2017 -

Fue una de las noticias más impactantes y más penosas del año 2014. La tragedia de Mónica Valoy fue cubierta por EL LIBERAL con el mismo dolor con el que la comunidad recibió esta dramática historia. Hoy, la pesadilla ha dado paso a la esperanza.

“Nunca pensé en enojarme con Dios. Entendí que la vida no es como uno quiere. Quizás si tenía mis piernas, hoy no iba a pasar tanto tiempo con mis hijos… o quizás me iba a apartar del camino de Dios. Él me da la fortaleza para que yo pueda seguir”.

Una Mónica Valoy murió y otra nació aquel día 16 de enero del 2014. El tubo del gas de su auto explotó mientras cargaba GNC en La Banda. Perdió sus piernas y su esposo Jorge uno de sus ojos. Cristina (su hija menor) estaba en el medio de la explosión. Sin embargo, por un milagro de Dios, resultó ilesa.

A tres años de aquella tragedia, Mónica hoy camina. Lo hace con piernas ortopédicas. Dueña de una fe inquebrantable, de una voluntad absoluta e impulsada por el amor que les tiene a sus hijos, día a día trabaja para superar las dificultades que le causó el siniestro. Acompañada por su esposo y rodeada de sus hijos: Abraham Emanuel, Enzo Gabriel y Cristina, Mónica vive en su pequeña casa de la localidad de El Gran Porvenir, en el departamento Banda. El amor a su familia la ayudó a superar todas las pruebas que se le presentaron.

“Cuando salí del hospital tuve momentos de recaída y fue ahí cuando le pedí a mi Dios que me diera la fortaleza para seguir viviendo, y aquí sigo… con su ayuda”, sostiene Mónica mientras ceba mate para su esposo. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisa. “Lo que nos pasó nos unió aún más como familia. Todos debimos colaborar para salir adelante; ahora tenemos todo más organizado, pero igual, aunque no tengo mis piernas, no me salvé de nada. Yo lavo y ellos tienden la ropa, yo cocino y ellos preparan la mesa”, asegura “Moni” como le dice su padre quien vive a escasos metros de su casa.

El regreso a casa, después de la amputación de las piernas generó en Mónica miedo. No saber cómo iba a transcurrir su vida la asustaba. “Pensaba cómo iba a ser mi vida. Mis hijos eran pequeños, sobre todo ella –se refiere a la pequeña “Titi”– porque no tenía quien los cuidara. De a poco me animé. Empecé por bañarlos yo como podía, después ya les hacía la comida, y así hasta que ya hice todas las cosas de la casa.

“Mi familia se admiraba porque me fui dando maña para bañar a mi hija, ponía de costado mi silla de ruedas, acercaba la bañera a mi cuerpo y así la bañaba. Ahora está más grande y se me hace más difícil, pero aún así lo hago”, cuenta sonriente.

La vida de Mónica de a poco se fue acomodando. “Hacía lo que podía. Lo que más me dolía era no poder ir a los actos de los chicos. No tenía cómo o en qué ir. Siempre había estado en los actos de mis hijos y verme imposibilitada me dolía mucho, pero ahora gracias a Dios puedo llevarla a Titi al jardín y estar con mis hijos en la escuela”.

Amor incondicional

Dicen que el amor de una madre mueve montañas y ese amor le sirvió a Mónica para nunca bajar los brazos. “Mis hijos fueron todo para mí en ese momento. Lo que yo no podía hacer, ellos me lo hacían. Fueron mi fortaleza para salir adelante. Cada vez que me despertaba y miraba mi cuerpo sin mis piernas era terrible, pero ahí estaban mis hijos para que yo siga luchando”.

Según contó Mónica: “El accidente sucedió en un momento muy triste de mi vida porque hacía muy poco tiempo que había perdido a mi madre, yo había sido mamá y era la primera vez que mi madre no me acompañaba. Con todo lo que me estaba pasando, creo que si ellos –sus hijos y esposo- no estaban, no me iba a importar vivir”. Siempre sintió miedo porque sabía que no iba a poder jugar con los hijos y según contó su duda fue: “Qué hacer cuando se enfermen, cómo los voy a llevar en mis brazos si yo ahora soy una carga para ellos, para mi marido”.

Con la dificultad que le genera la falta de sus piernas, ella se esforzó y concurrió a cada una de las sesiones de terapia. “Cuando me dijeron que iba a poder caminar con prótesis al principio tuve miedo. No sabía cómo iba a ser o si iba a funcionar, pero al saber que con ellas podía acompañar a mis hijos, puse toda mi voluntad”, reveló.

“Cuando me pusieron por primera vez las prótesis, la doctora me hizo parar y ahí le dije ‘si me paré quiero caminar ya’. Ese mismo día empecé a dar mis primeros pasos y desde ahí no paré”. Las piernas ortopédicas le devolvieron a Mónica la ilusión, sus ganas de volver a tener su vida “normal”. Al regresar a su vivienda, el desafío era otro: manejarse en la casa. Por ese entonces, “Titi” ya sabía caminar y era ella quien ahora debía enseñarle a su madre. “Comencé a largarme despacito, y para dar algunos pasos me ayudó mi hija. Ella me daba la mano y caminaba delante de mí. Movía todas las cosas con las que podía chocar”.

“Ahora ya puedo subir y bajar sola de la camioneta, ya nadie me tiene que alzar de un lado para otro. Me di maña para hacer más cosas”. Además sostuvo: “En esta vida hay que pelearla y pedirle a Dios que nos siga ayudando porque para Él no hay nada imposible”. Además cuestionó: “Mucha gente dice que no puede vivir bien… yo creo que dicen eso porque en realidad no quieren vivir bien… Yo estoy segura que si se puede, con ayuda de Dios todo se puede”. l