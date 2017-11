“Espero que mis hijos estudien y sean algo”

Hoy 22:03 - Siempre converso con mis hijos y les digo que ellos tienen que estudiar para ser algo más y poder trabajar bien para poder ayudarnos a nosotros. Espero que lleguen a tener un título, a formarse, a ser profesionales, porque sé que no los voy a poder ayudar para siempre, como me gustaría. Yo por mi parte, siempre quise estudiar repostería. A mí me gusta mucho hacerles cosas dulces para mis hijos y qué bueno sería poder estudiar y aprender, pero por ahora es un deseo para el futuro. l