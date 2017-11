Recuerdo trágico

03/11/2017 -

Mónica y Jorge esperan algún día no recordar más aquel mediodía del 16 de enero cuando fueron víctimas del trágico accidente, pero tienen esa fecha muy presente en la memoria. “Yo tenía que ir a cobrar. No tenía muchas ganas de salir, pero debía comprar pañales. Recuerdo que hacía mucho calor y no quería andar mucho con ella (por su hija) en el sol. Fuimos a cargar nafta. Ella (por Titi) lloraba. No podía abrir la puerta. Jorge la abrió de afuera, salí y caminé unos pasos con ella en brazos y después no recuerdo nada más”, expresó Mónica, quien despertó ya en el Regional.

“Escuchaba que mucha gente hablaba, parecía que no había pasado el tiempo. Me miré las manos que tenía lastimadas y rápidamente comencé a preguntar por mi hija. “Si mis manos estaban así, qué era lo que había pasado con mi hija. Pude tener tranquilidad cuando la vi en una foto y aún no sabía que no tenía mis piernas”, sostuvo Mónica.

Jorge estuvo consciente todo el tiempo. Los recuerdos aún lo agobian. No olvida que, “borroso” veía a su mujer tirada en el suelo, desvanecida. “Sentí que un aire muy fuerte me sacó de donde estaba parado. Cuando me levanté del piso tenía la cara llena de sangre. Comencé a correr hasta que alguien me ayudó”, sostuvo. “Cuando me acerqué, mi primo me avisó que se le habían cortado las piernas a Mónica. Corrí hasta ella, me arrodillé a su lado y me saqué el cinto para atárselo para que no siga perdiendo sangre, después nos subieron a la ambulancia”, recordó Jorge.

Cubriéndose la cara con sus manos para evitar mostrar sus evidentes lágrimas, el padre de familia expresó: “Uno no sabe nada de la vida, porque si supiéramos lo que nos va a pasar hay cosas que no haríamos nunca”. l