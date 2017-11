“Mucho tiempo me sentí culpable”

03/11/2017 -

Jorge asegura que lo que les sucedió fue muy feo. “No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Cuando me dijeron que Mónica no iba a caminar más, sentí mucha bronca. Me sentí muy culpable, hasta que entendí que se trató de un accidente. No me importaba que hubiera perdido mi ojo. Me daba bronca porque no iba ver a mi señora caminar más”.

La impotencia de Jorge —por mucho tiempo— se basó en ver que su esposa no podía hacer las mismas cosas que antes hacía. “No estar completo para ayudarla a ella como ella quiere, me duele. Aprendimos muchas cosas y seguir el camino de Dios nos sirvió para hoy estar juntos”, manifestó.

El esposo de Mónica sostuvo: “Nunca me enojé con Dios, sólo conmigo mismo. Me pregunté por qué a mí, porque nunca le hice mal a nadie y siempre traté de hacer las cosas lo mejor que pude. Entendí que las cosas pasan por algo. Muchos me preguntaron a dónde estaba mi Dios cuando me pasó el accidente y les contesté que si no hubiese sido por Él yo no estaría vivo y Mónica con los chicos, que más le puedo pedir”.

“Por ahí vienen bajones y a uno le cuesta, pero ella (por su esposa) no es así. Muchas veces le pregunto cómo hace para tener tanta fortaleza, tanta fuerza de voluntad y para mí es difícil. Se me complica. Yo antes podía salir a trabajar de cualquier cosa y ahora no puedo”, remarcó. “A pesar de todas nuestras dificultades pudimos ayudar a nuestros hijos, pero aunque muchas veces ellos hacían de nuestros padres, sobre todo en los primeros días, cuando salimos del hospital, readaptarnos fue lo más complicado”. l