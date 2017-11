Amor de madre

03/11/2017 -

Mónica tiene tres hijos y cómo ella lo repite una y otra vez, ellos son el motor de su vida. Ama a los tres, pero quien más sufrió y la ayudó en su recuperación fue la pequeña “Titi”. Se enseñaron mutuamente a caminar, se acompañaron siempre. “Cuando me habían sacado los puntos y yo estaba mal, ella se acercaba a la cama y me daba masajes. Me besaba las piernas y hasta dormía encima de ellas. Yo me ponía boca abajo y ella se subía a mis piernas para descansar. Cómo no poder seguir a delante si mi hija me necesitaba, si yo tenía que cuidarla”, confesó emocionada Mónica.

“Hacía todo lo que podía en mi silla de ruedas”, contó. Entre sus “hazañas” —como ella lo cuenta— está el haberle enseñado a caminar a “Titi”. “Mi hija andaba en su andador y quería largarse solita. Entonces se agarraba de mis manos y mientras yo giraba en la silla, ella daba sus primeros pasos. Así empezó a caminar, rápido aprendió”.

Más tarde continuó diciendo: “Mi hija sabe hasta dónde puedo ir con ella. Me agarra de la mano y quiere ir a jugar con los chicos de la zona, pero ella sabe que cuando le digo que me duelen las piernas ya no insiste más. Ella es tan chiquita, pero entiende todo”. l