“Cuando decimos ´diario´, decimos EL LIBERAL, como cuando decimos ´árbol´, decimos algarrobo”

En la encantadora Villa Atamisqui, junto con el traqueteo del telar y el colorido de sus tejidos, la sachaguitarra suena profundo, emulando los sonidos del monte y las aves. Entre tantas reliquias, el museo de Las Sachaguitarras es el lugar elegido para atesorar recuerdos inolvidables. Allí se encuentra la caspiguitarra, en quichua “guitarra de palo”, antecesora de la sachaguitarra; la X10’, su versión electrónica y la primera proyección de aquel genial instrumento. También sus paredes resguardan las publicaciones que EL LIBERAL hizo en distintas oportunidades, acompañando la historia célebre del conjunto santiagueño por el mundo, y su particular instrumento que sigue dando que hablar.

EL LIBERAL le obsequió a Elpidio una imagen ampliada de una de las tantas crónicas que destacan su amplia trayectoria: “El Museo de la Sacha ya es parte del patrimonio cultural santiagueño” y “Las sacha guitarras tendrán desde hoy su museo propio en Villa Atamisqui”, rezan dos inmensos titulares (año 2007), que el músico atamisqueño atesora en su propia casa y los comparte con cada uno de los visitantes.

“Puedo palpar a menudo que cuando en Villa Atamisqui, la gente habla del diario, habla de EL LIBERAL, porque lo consideramos en nuestra ciudad, como el diario por excelencia y cuando el pueblo magnifica las cosas, es porque lo siente”, grafica el luthier. Con gran sapiencia, percibe el sentimiento popular: “Cuando decimos el diario, es porque decimos EL LIBERAL, es como cuando decimos “el árbol”, es porque estamos hablando del algarrobo”.

“Yo recuerdo cuando mi pueblo era un lugar muy aislado y para ir a Loreto, necesitaba viajar todo un día, y para llegar a Santiago (capital), nos llevaba cerca de tres o cuatro días de viaje (ida y vuelta)”, explica, de aquellos años de la primera mitad del siglo XX.

“El que tiene la suerte de viajar en tren desde Estación Atamisqui, compraba el diario de ayer, y así nos enterábamos de las noticias que las conocíamos a través de alguien que venía de viaje”, recuerda. Eran tiempos en que a través de algunas familias, que a menudo se trasladan a la capital, traían consigo los principales acontecimientos noticiosos a la villa, y ahí estuvo EL LIBERAL, poblando historias de hechos que daban que hablar en la comunidad.

Evocación de niño

Felipe Revainera y Segundo “Cundo” Ramón Farías, eran los canillitas más conocidos en la villa por esos tiempos. De “Cundo” Farías, Elpidio tiene los más lindo recuerdos, por su distinguido “cantito especial” para vender el diario cada mañana. Era el canillita que estimulaba con su imaginación y los niños del pueblo se prendían de eso. Recuerda Elpidio cuando al salir de la escuela con sus compañeritos de la primaria, entonaban a viva voz la inmortal estrofa del Himno a la Bandera: “…exclamando a su paso libertad”, que para ellos era “….exclamando a su paso EL LIBERAL…”, risueña anécdota que a menudo era corregida por la maestra.

“Así entendemos la importancia de nuestro querido diario, “el diario”, en la comunidad”, asiente el músico. Próximo a cumplir sus 70 años, (el 23 de diciembre), el luthier atamisqueño valoró asimismo la importancia que tuvo y tiene EL LIBERAL en la vida de las Sachaguitarras, que “desde Atamisqui, sin movernos y sin buscar el reconocimiento de la gente, el diario hizo conocer las cosas nuestras, acompañándonos desde el primer momento, desde que el instrumento era apenas una tabla (caspi guitarra), hasta su evolución en la actualidad”.

También evocó el encuentro que tuvo con Don Sixto Palavecino en 1982, el apoteótico concierto que brindaron con León Gieco por primera vez en Santiago del Estero. “Ellos me dejaron participar de ese show inolvidable en el antiguo Cine Renzi, y EL LIBERAL estaba ahí para retratar ese momento”, explica.

“Son recuerdos que quedan grabados, porque no son solamente recuerdos, sino que ya es algo que forma parte de uno, porque es muy difícil dejar de lado aquello que sucedió. Lo llevo en la piel, porque cuando me piden que hable del diario EL LIBERAL, no tengo necesidad de buscar palabras, porque forma parte de mi vida y mi sentimiento, y todo lo que transcurrí en mi vida junto a la sachaguitarra”, concluyó.l