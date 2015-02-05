CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Noviembre 2017

A LAS 11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ

02/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS

DESDE EL PARQUE DE LA

PAZ

12.45 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 HACIA LO SALVAJE

00.30 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MARES RESPLANDECIENTES

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCEANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º

EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL MATADERO

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. LA UNIÓN

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA AVENTURA

REAL

07.35 UN HORIZONTE LEJANO

10.23 LAS TORTUGAS NINJA

12.02 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

14.02 PLAN DE VUELO

15.53 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

17.55 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.54 EL JUEGO DE ENDER

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.43 EL LOBO DE WALL STREET

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 LA PANTERA ROSA

10.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.57 LA LAGUNA AZUL

12.55 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

15.31 EL FRANCOTIRADOR

18.51 MAREA ROJA

21.00 ESCAPE DE NUEVA YORK

22.47 RÁPIDA Y MORTAL

TNT

06.00 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

09.04 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

11.23 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

14.18 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

16.04 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

17.55 CORAZÓN DE TINTA

19.54 EL SUPERAGENTE 86

22.00 300

24.14 EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

10.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.55 CHICAGO P.D.,SEASON 1

12.45 JANE EYRE

15.00 HOUSE M.D. SEASON 6

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON

12

20.00 MACGYVER, SEASON 1

21.00 MACGYVER, SEASON 1

22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

24.20 CHICAGO P.D., SEASON 1

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

11.00 LAS MIL CARAS DE ALICIA

12.50 PUENTES ROTOS

15.00 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

17.00 HOOK

20.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

22.15 LOS LOCOS ADDAMS

24.25 HOOK

03.25 LA MUÑECA DEL MAL


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* HOY, A LAS 20, EN EL SALÓN

ANEXO: “GARDEL COMO NOSOTROS

TE SENTIMOS”, CON MARIANO

VALLADARES Y HORACIO LAVAISSE.

* DESDE HOY AL 5, FESTIVAL INTERNACIONAL

DE JAZZ.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº

ISLAS MALVINAS, FRENTE A

CIRCUNVALACIÓN SUR)

* SÁBADO 4, LUIS ALBERTO “EL GITANO”

Y LA BANDA DEL RECUERDO

CON DARÍO KENT.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA

BANDA)

* SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN

AMBIENTE RENOVADO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A

LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR

AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”.

MURGA ESTILO URUGUAYO,

TELONEROS: CANTACÓ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE

MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO.

NACHO CARRIZO.

+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS

CLASSIC ROCK.

+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON

UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25

(subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

02/11 -03/11- 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

02/11 -22:00 (subt)

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10

(subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

02/11 - 03/11-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/11 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

02/11 - 03/11-16:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

02/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

22:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN

AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:00- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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