CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Noviembre 2017
A LAS 11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ
Por El Liberal
02/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS
DESDE EL PARQUE DE LA
PAZ
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 HACIA LO SALVAJE
00.30 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MARES RESPLANDECIENTES
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCEANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º
EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL MATADERO
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. LA UNIÓN
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.01 SOPHIA GRACE Y ROSIE. UNA AVENTURA
REAL
07.35 UN HORIZONTE LEJANO
10.23 LAS TORTUGAS NINJA
12.02 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
14.02 PLAN DE VUELO
15.53 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
17.55 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.54 EL JUEGO DE ENDER
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.43 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 LA PANTERA ROSA
10.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.57 LA LAGUNA AZUL
12.55 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
15.31 EL FRANCOTIRADOR
18.51 MAREA ROJA
21.00 ESCAPE DE NUEVA YORK
22.47 RÁPIDA Y MORTAL
TNT
06.00 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
09.04 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
11.23 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
14.18 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
16.04 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
17.55 CORAZÓN DE TINTA
19.54 EL SUPERAGENTE 86
22.00 300
24.14 EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
10.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.55 CHICAGO P.D.,SEASON 1
12.45 JANE EYRE
15.00 HOUSE M.D. SEASON 6
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON
12
20.00 MACGYVER, SEASON 1
21.00 MACGYVER, SEASON 1
22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
24.20 CHICAGO P.D., SEASON 1
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
11.00 LAS MIL CARAS DE ALICIA
12.50 PUENTES ROTOS
15.00 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
17.00 HOOK
20.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
22.15 LOS LOCOS ADDAMS
24.25 HOOK
03.25 LA MUÑECA DEL MAL
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* HOY, A LAS 20, EN EL SALÓN
ANEXO: “GARDEL COMO NOSOTROS
TE SENTIMOS”, CON MARIANO
VALLADARES Y HORACIO LAVAISSE.
* DESDE HOY AL 5, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº
ISLAS MALVINAS, FRENTE A
CIRCUNVALACIÓN SUR)
* SÁBADO 4, LUIS ALBERTO “EL GITANO”
Y LA BANDA DEL RECUERDO
CON DARÍO KENT.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA
BANDA)
* SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN
AMBIENTE RENOVADO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A
LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR
AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”.
MURGA ESTILO URUGUAYO,
TELONEROS: CANTACÓ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE
MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO.
NACHO CARRIZO.
+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS
CLASSIC ROCK.
+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON
UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25
(subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
02/11 -03/11- 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
02/11 -22:00 (subt)
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10
(subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
02/11 - 03/11-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/11 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
02/11 - 03/11-16:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
02/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
22:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN
AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:00- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65