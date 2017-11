Analistas ven con reparos la reforma impositiva y su impacto en la mejora de la economía

02/11/2017 - Diferentes economistas consultados en exclusiva por EL LIBERAL analizaron los efectos que tendrá la reforma tributaria presentada por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, esta semana. La mayoría coincidió en que los cambios que se proponen son beneficiosos para diferentes sectores, a la par que complica a otros con una mayor carga impositiva. También señalaron que de ser aprobada en el Congreso tal como fue presentada la iniciativa, sus efectos positivos no se verán en lo inmediato en una mayor actividad económica, sino que lo hará recién en el mediano plazo, desde 2019 hacia adelante. Por otro lado, los analistas no dejaron de llamar la atención sobre otro problema clave que puede embarrar todas las buenas intenciones escritas en esta iniciativa: el déficit fiscal que “es enemigo de cualquier reforma impositiva” al decir de uno de los economistas entrevistados. Asimismo, señalaron que todos los cambios que se propician, en realidad no implicarán mayores ingresos para el Estado sino que será prácticamente un “empate” que solo podrá verse compensado por una creciente actividad económica y una reducción en los niveles de evasión impositiva.