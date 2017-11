“Al ahorrista le están pagando por debajo de la inflación y encima lo van a gravar, ¿es me dio loco, no?”

02/11/2017 - El economista Juan Carlos De Pablo se refirió a la reforma impositiva que impulsa el Gobierno nacional e indicó que todos los cambios que se proponen arrojan como resultado una recaudación similar a la que se tiene con el sistema actual, a la par que cuestionó que se grave a los ahorristas que ya pierden con la inflación y destacó que “no se dice nada del gasto, del déficit ni de la deuda”. De Pablo mantuvo una entrevista exclusiva con EL LIBERAL en la que señaló que “es difícil saber cuánto va a ayudar a la economía” la reforma impositiva. “La característica más importante es que da la impresión que intenta recaudar lo mismo, porque la diferencia es muy chiquita”, señaló. El economista cuestionó la decisión de gravar los activos financieros. “Gravar los activos financieros, los quiero ver”, -señaló- e indicó que “la parte de gravar menos los beneficios que no se distribuyen es una cosa razonable desde el punto de vista de la inversión en tanto esto de gravar más algunos alimentos, las gaseosas, cuando tienen azúcar, no sé, me parece más simbólico que otra cosa”. Sobre el gravamen del 5 al 15% sobre los títulos públicos plazos fijos y lebacs, comentó que “un banquero me decía hoy cuando le consulté si cuánto estaba pagando por un plazo fijo, que pagaba un 18%, un número que está bajo la tasa de inflación. Entonces, al ahorrista le están pagando por debajo de la tasa de inflación y encima lo van a gravar? Es medio loco”, puntualizó. En este sentido sobre el impacto del gravamen, apuntó que “da lo mismo si es un gran ahorrista o un pequeño ahorrista, porque a un tipo que lo están embromando porque la tasa de interés nominal está por debajo de la tasa de inflación, ¿encima lo van a gravar?. No se puede entender”. De Pablo agregó que al margen del enojo que habrá entre los ahorristas, “más que malhumor esto es un tema de decisiones, porque ¿qué va a hacer un ahorrista cuando vea esto?, ¿qué va a hacer el Gobierno cuando tenga que emitir un nuevo título? Porque si sobre eso, el ahorrista ve que hay que pagar impuestos, va a pedir que le paguen más interés”. Sobre la reforma en su aspecto global indicó que “es una cosa muy general. Primero, tiene que aprobarse porque esto es un proyecto. Segundo, hay que ver los tiempos porque la reducción de la alícuota de las empresas, viene a partir recién creo que de 2019, entonces, aparentemente esto da la impresión de ser muy tenue para poder hablar de un impacto sobre la economía”. Agregó que además, “tampoco tengo ninguna referencia de qué va a pasar con el gasto, así que no sabemos qué va a pasar con el déficit y, consecuentemente, no sabemos qué va a pasar con la deuda. Eso queda en veremos”. Subrayó además que “el único dato que se tiene es que se van a cambiar una serie de impuestos, manteniendo la recaudación, pero del gasto no se dice nada, del déficit no se dice nada y de la deuda no se dice nada”.