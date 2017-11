02/11/2017 - El ex-ministro de Economía, Ricardo López Murphy, afirmó que “acá no hay ningún ajuste, sino una ampliación del desajuste”. López Murphy indicó que “si de ajuste se trata, acá no hay ningún ajuste, sino una ampliación del desajuste. Estoy seguro de que es todo lo contrario, no ha habido ningún ajuste desde que comenzó este gobierno”. El ex ministro expresó que “todos sabemos que el país necesita más inversión, más puestos de trabajo y productividad. Sin inversión eso no se logra”. Más adelante, López Murphy manifestó que “nos hemos endeudado porque tenemos un déficit fiscal enorme. Con esta reforma bajan algunos impuestos y suben otros. La reforma intenta facilitar la inversión, por eso la rebaja de los impuestos y la reinversión en las utilidades, pero acá no hay ninguna rebaja, sino un aliciente para que se invierta”. El economista puso de relieve que “es una reforma muy parecida a la que está haciendo el resto del mundo. El gobierno está tratando de aliviar los impuestos laborales en las categorías salariales más bajas, que es lo mejor que están haciendo”. Por otra parte, enfatizó que “el gobierno comenzó a gravar los impuestos a las bebidas azucaradas, es algo que se está haciendo en todo el mundo porque el impuesto tiene que castigar lo que hace mal y no golpear donde hay dificultades o se está achicando”.