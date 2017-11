“No hay país que tenga mejor programa que éste, pero tiene que ir más rápido”

02/11/2017 - “Está muy bien, ahora queda la duda porque no se pueden hacer los cálculos de cuánto va a dar porque la tiene que aprobar el Congreso, ahí está el problema: demasiados cambios para tener un resultado chico. Ese es el problema, pero hay expectativa que funcione bien y dé un buen resultado, esa es la clave”, dijo Orlando Ferreres sobre la reforma impositiva. El economista indicó que “un buen resultado sería más empleo, pero no sabemos, esperemos que mejore un poco la actividad, pero también se va a ver que no es una cuestión de dejar una cosa y dejarla tal como está. Hay que modificar ciertas cuestiones. Añadió que “todo el mundo está bastante contento y esperan que dé resultados positivos, si eso es así entonces estaremos en el lado correcto”. En cuanto a los tiempos en los que comenzarán a sentirse los efectos de estas reformas, señaló que “nosotros calculamos que se va a aplicar desde el año que viene y a partir de ahí vamos a ver el efecto que tiene, pero entendemos que va a andar bien. No vemos problemas. Lo que pasa es que a veces como sucede con todo lo que es Ingresos Brutos provinciales, tendría que haber una sola alícuota en todo el país y para todas las actividades y no va a ser así, con lo cual allí va a quedar complicada esta cuestión”. Puntualizó que “el hecho que dependamos tanto de esta cuestión hace que muchos digan que no va a andar, porque hay que bajar de 47 puntos del PBI a 30 puntos del PBI o sea que hay que bajar 17 puntos y entonces ¿cuántos años más vamos a tardar para hacer esto?. Bueno, eso no se sabe, pero se va a complicar cuanto más años pasen y menos resultados se obtengan, entonces más compleja va a ser la forma de llegar al cierre de este programa”. Agregó que “ahora tenemos cinco años para ir bajando, si bajamos un puntito por año en vez de estar en 46 ó 47 puntos del PBI , llegaríamo a 41 y para llegar a un 20% del PBI aún queda un enorme camino a recorrer”. El economista señaló que “nosotros pensamos que el empleo va a reaccionar porque es un programa de ser el país más frondizista que tiene Latinoamérica. No hay país que tenga mejor programa que éste, pero tiene que ir mas rápido, no puede tardar un 1% por año para llegar a un arreglo. Son demasiados puntos de desvío y en vez de tener 5 ó 6 millones de personas que cobran un sueldo del Estado, ahora cobran casi 18 millones del Estado, entonces de dónde vamos a sacar la plata para pagar todo eso”, se preguntó.