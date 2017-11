02/11/2017 - El economista José Luis Espert consideró que el paquete de medidas que anunció ayer el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es “bien a la medida de los empresarios, clientes o amigotes de los gobiernos, y muy en contra de la gente que no tiene lobby”. En diálogo con radio Belgrano, Espert opinó que notó “demasiado preocupado al ministro por gravar el impuesto a las naftas más contaminantes, pese a que esto no son nuestros problemas”. “Este paquete de reformas está alejado de los problemas de los argentinos, es un sacudón para la gente de a pie”, insistió al tiempo que apuntó que “al empresario le sirven las medidas tomadas”. De todas maneras, Espert resaltó: “Argentina sigue creciendo, esto no va afectar negativamente el crecimiento, hay que seguir con cuidado cuán negativamente afecte esto a la parte financiera, porque a la renta financiera con el impuesto creado alcanza a todos (los que ganen $ 50.000 por año) y de manera gradual”. Al finalizar insistió que “se sigue discutiendo cualquier cosa como los impuesto internos y los efectos invernaderos, en lugar de discutir el punto de fondo como es la presión impositiva, que es impagable”. “La inflación tampoco baja, estamos teniendo el mismo costo de vida que teníamos con (la ex presidenta) Cristina Kirchner, pero un poco más sana”, agregó.