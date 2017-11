Explican porqué la reforma Impositiva está atada al cambio del reajuste jubilatorio

02/11/2017 - El economista Rodólfo Santángelo se refirió a las reformas impositiva y los cambios que se buscan introducir al sistema previsional desde el Gobierno nacional e indicó sobre la primera que “es poco ambiciosa en el corto plazo” por la mala situación fiscal, cuyo agravamiento depende en forma directa de “la modificación de la fórmula previsional que viene a compensar el error de haber dictado una Ley de Reparación Histórica sin financiamiento”. Santángelo se refirió en primer término a la reforma impositiva. “Tenemos que verla en dos aspectos: En el cronograma temporal es una reforma de poco movimiento, poco ambiciosa para el corto plazo, llamémosle 2018. Porque todo es muy gradual como consecuencia de no haber bajado el déficit fiscal porque el mayor enemigo de una reforma tributaria ambiciosa es que el déficit fiscal hace 4 años está en el mismo nivel”. Sin embargo, “a mediano plazo, 2021, 2022 hay un buen proyecto de bajar algunos impuestos como el de ganancias para las empresas, los costos laborales previsionales pero sujeto a que la condición macroeconómica lo permita. La baja de impuestos va a venir sí y solo sí mejora la situación fiscal”. En este punto dijo que “lo más importante es entender que una reforma tributaria o una rebaja de impuestos depende 100% no solo del Congreso que lo tiene que aprobar, sino de la situación fiscal y dado que la situación fiscal es muy mala, lo que se puede hacer es muy poco”. En cuanto al efecto en el corto plazo, dijo que “es poco lo que baja –en materia impositiva- y mucho lo que sube. De mediano plazo, la idea es que sea mucho lo que baje porque el impuesto a las Ganancias, al cheque a cuenta de Ganancias, costos laborales, todo eso es una rebaja impositiva agresiva para el 2022, si se cumple”. No obstante, subrayó que “la verdad es que la única manera que se promete voluntaristamente que se va a compensar es con crecimiento económico y reducción de la evasión, porque ni el impuesto a las rentas financieras ni el impuesto a las bebidas y cervezas puede compensar. El tiempo dirá”. Consultado sobre qué cuestionamientos le haría a la reforma, dijo que “está vendida como un proyecto muy ambicioso pero está todo ad referéndum del cumplimiento de la meta fiscal porque hay una pregunta del millón que alguien debería contestar que es qué pasaría eventualmente, si en algún momento entran en colisión el objetivo de reducción de impuesto con el objetivo de reducción del déficit fiscal, quien tiene prioridad”. La reforma previsional En este punto, dijo que “no es un escenario imposible porque no hay que olvidar que como no se hizo nada en los últimos dos años, ahora hay que bajar de 4 a 0 en dos años, ahora hay que meterle pata, ahora hay que hacer régimen y el programa fiscal es muy dependiente de esta modificación de la fórmula previsional que viene a compensar el error macroeconómico de haber dictado una ley de reparación histórica sin financiamiento”. En este sentido, dijo que “la ley de Reparación Histórica Previsional, estaba financiada con un ingreso transitorio que fue el blanqueo, lamentablemente ahí el presidente estuvo mal asesorado porque lo convencieron que se financiaba con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que es una cáscara vacía donde no hay nada”. Agregó que “sostener la reparación histórica que es entre medio punto y un punto del PBI es algo que hay que compensarlo con el cambio de la fórmula de ajuste previsional que es otro de los mamarrachos que recibimos de la administración anterior”. Destacó que “es clave atar el reajuste jubilatorio a la inflación porque sino el sistema previsional va a la quiebra, siempre depende de cómo se pueda compensar con más impuestos pero blanquear capitales no se va a hacer más”. Finalizó en que “el sistema previsional argentino está quebrado por 4 motivos, la incorporación indiscriminada de jubilados a la nómina de la gestión anterior, la fórmula maquiavélica que inventó Massa, la ley de Reparación Histórica y el gran empleo en negro que hay, alguna de esas cosas hay que resolverlas”.