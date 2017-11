“Es un impacto que tiende a ser positivo, pero no modificará la dinámica de la economía"

02/11/2017 - El economista Gabriel Rubinstein se refirió a la reforma impositiva impulsada por el Gobierno nacional e indicó que “va por un sendero positivo” aunque mostró sus reparos en cuanto al impacto que pueda tener en una mayor generación de empleo y en la actividad económica durante el año próximo. En una entrevista exclusiva con ELLIBERAL, Rubinstein, destacó que “en forma global creo que va por un sendero positivo, porque va a tender a ir mejorando la competitividad en las empresas aunque sea muy lentamente. Es un paso positivo, muy gradual, pero debería redundar en mejoras para las empresas y hay que ver en forma importante qué es lo que finalmente se arregle con las provincias para bajar Ingresos Brutos”. Consultado sobre cuánto incidirá la reforma en mejorar la situación del empleo, apuntó que “teóricamente va a incidir en mejoras porque las empresas van a tener reducción de aportes patronales en algunos casos, menos impuestos en otros o mayor incentivo a producir, este esquema también de impuesto a Ganancias que se reinviertan, todo eso debería mejorar la rentabilidad de las empresas y con eso, deberían tener más aliciente para contratar gente”. “ Pero –señaló- son cuestiones teóricas. En la práctica hay que ver después cómo va funcionando, pero en principio son medidas que incentivan a la producción y al empleo. Aunque sea modestamente”. En tanto, sobre el impuesto a la renta financiera, indicó que “en esencia vemos que es un cierto castigo. Puede traer cierto malhumor y eso podría llevar a tener menos de depósitos, de lebac, de bonos y de dólares, pero creemos que son movimientos moderados que se van a absorber”. Puntualizó en este sentido que “el ahorrista de plazo fijo no tiene escapatoria”. Según Rubinstein, “no va a tener más remedio que pagar el impuesto, no va a poder eludirlo, va a tener que decir que… bueno… le cobran porque es argentino, no lo sé, tendrá que resignarse”. Rubinstein, al ser consultado sobre qué impacto tendrá en la actividad económica esta reforma, señaló que “no creo que sea un impacto muy fuerte, porque es muy gradual, hay que ver cómo va a ir desenvolviéndose. No creo que cambie mucho. Simplemente es un poco de ordenamiento porque sacan por un lado, ponen por otro”.