Explican cómo funcionarán los cambios en el mercado inmobiliario

02/11/2017 - El tributarista Marcelo Rodríguez se refirió a los cambios que se introducirán a partir de la reforma impositiva en el mercado inmobiliario. En este sentido recordó que existe una ley, la 23.905 que creó un impuesto específico que grava con una tasa de 1,5% del monto de la transferencia del inmueble, que se puede eximir si se vende la casa habitación y se reinvierte en el año. Pero ahora, “lo que plantea la reforma es que para el caso de inmuebles que no sean para casa habitación, el que vende el inmueble y obtiene una ganancia, va a tener que pagar el 15% por la diferencia entre el precio de venta y el precio al que se compró. Este impuesto se aplicará para los bienes que se vendan siempre y cuando los bienes hayan sido adquiridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley”, señaló el tributarista Marcelo Rodríguez de MR y Asociados, sobre el Impuesto a la Trnasferencia . En consecuencia, “se entiende que se compra un inmueble hoy no va a tener un incremento significativo en la medida que no vaya a haber mucha inflación, con lo cual ese 15% se va a calcular sobre un monto de diferencia no muy elevado en principio, pero hay que ver cómo se maneja el mercado inmobiliario en adelante”. Añadió que “no aplicaría este impuesto para las ventas de inmuebles que se hagan a partir de la vigencia de la ley pero correspondiente a bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley. En ese caso, se entiende al no ser que haya una derogación explícita de la ley 23905 que estos inmuebles cuando se venden no pagan ganancias sino estrictamente el 1,5% de impuesto a la transferencia de inmuebles”.