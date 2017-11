Bucci confía en el recambio del Ferro

Fotos EXPECTATIVAS. Diego Bucci (der.) se mostró muy conforme con lo que viene realizando Central Córdoba en el Torneo Federal A.

02/11/2017 -

La seguidilla de partidos en el Federal A hizo que el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, implementara una rotación. Quizás no es muy significativa, per sí va variando algunos nombres con la intención de no desgastarlos físicamente. La fecha pasada fue el turno de Alfredo Ramírez, que descansó. Quizás en la que viene, el sábado a las 14 ante Douglas Haig, en Pergamino, le toque a Leandro Vella, que viene jugando infiltrado.

Pero lo importante es que el equipo no se resiente en su funcionamiento. Al menos así lo entiende el jugador Diego Bucci.

"La rotación que se está viendo es normal. Uno, con los años que tiene, sabe que el recambio es fundamental para las aspiraciones. Las seguidillas y el cómo se dan los partidos hace que tenga que haber una rotación necesaria", explicó el volante en diálogo con El Clásico, por Radio Panorama.

Luego agregó: "Estamos tranquilos y confiamos en que cada uno que le toca entrar puede defender al compañero. Estamos orgullosos de que, a medida que hay recambio, el equipo mantiene las formas y el rendimiento".

El ex San Martín de Tucumán, entre otros equipos, se refirió también a la identidad que encontró el equipo de Coleoni, pero remarcó aspectos por corregir. "Encontramos rápido lo que en el fútbol lleva más tiempo que es tener una idea de juego. Ahora tenemos que trabajar mucho más en achicar espacios y que no nos lastimen porque somos un equipo que proponemos y llegamos mucho. Entonces no hay que dejarles esos espacios, o si lo hacemos, comprometernos en la vuelta para que no nos lastimen", dijo.

El plantel volverá a entrenarse hoy desde las 9.30, en su estadio, y allí el "Sapo" Coleoni definirá la lista de los que viajarán, en horas de la tarde, rumbo a la localidad bonaerense de Pergamino.