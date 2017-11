Fotos Hallan 55 cabritos muertos: creen que una leona enseñó a cazar a sus cachorros

02/11/2017 -

Un productor de Quimilí se llevó una desagradable sorpresa cuando llegó a su pequeña chacra ubicada en el barrio Cooperativa, al sur de la ciudad de Quimilí, y se dio con la terrible escena de todos sus cabritos muertos, 55 según su conteo. De acuerdo con lo informado por las fuentes y según los rastros que se observaron en el lugar, la matanza habría sido obra de un felino que se ocultaría en un monte de aproximadamente 6 hectáreas, que se encuentra pegado al barrio Cooperativa. Riesgo Por ello se dio aviso a diversas fuerzas de seguridad que hallaron huellas grandes y chicas de patas de felinos, por lo que analizarán la situación ya que a dicho monte se dirige una gran cantidad de niños diariamente para "trampear" pajaritos, y se teme un eventual ataque del animal. Indicios Según comentó el propietario de los animales, hace dos semanas apareció su perro Pitbull herido en el cuello, y dijo que buscó refugio en la casa, lo cual atribuyó a alguna pelea con otro perro de la zona, por lo que no le dio mayor trascendencia. Luego se dio cuenta de que le faltaba un cabrito, aunque creyó que se lo pudieron haber robado. Pero en la mañana de ayer todo se precipitó al darse con medio centenar de su majada masacrada, por lo que se estima fue una leona (puma americano) que enseñaba a cazar a sus cachorros. Dado que no había perro guardián y la casa se encuentra lejos de los corrales, no escuchó nada. También dijo que en otros corrales cercanos tiene ovejas, cerdos y hasta lechoncitos que no fueron atacados en lo absoluto, ratificando en parte las sospechas del ataque de pumas, dada su conocida predilección por la carne de cabritos.