Opciones: ahuyentar o trasladar

02/11/2017 -

Acerca de las posibilidades para tener en cuenta frente a ataques de animales salvajes, como en el caso de Quimilí, Álvaro Alzogaray, guardaparque del Parque Nacional Copo (PNC), explicó: "Normalmente cuando se dan conflictos entre la ganadería y animales felinos, al menos nosotros como protocolo tenemos como primera medida el ahuyentamiento del animal". "Si el felino está muy cerca de la zona poblada, se procede a su captura y traslocación. Se lo traslada a un área agreste, alejada de la población, como una reserva natural por ejemplo", agregó. De todas maneras, Alzogaray se mostró sumamente escéptico de que en una sola noche pudiera haber matado toda esa cantidad de cabritos: "El animal caza para comer no para jugar", explicó en primer término, para luego añadir que sí era posible que una madre enseñara a sus cachorros a cazar, pero también en este caso sólo hubieran atacado a no más de diez ejemplares. "No conozco antecedentes así. En el sur cuando cazan ovejas matan tres, cuatro, pero nunca cincuenta. El animal al no tener presas en la vía silvestre acude a la fauna doméstica. Cincuenta cabritos me parece mucho", opinó el guardaparque del PNC que se encuentra en el departamento Copo.