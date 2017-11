Hay que correr con su propio ritmo

02/11/2017 -

Hay atletas que buscan mejorar su performance el día del Maratón de EL LIBERAL y tal vez con un plan de carrera que difiere del que hizo durante su etapa de preparación.

"Es un error que cometen sobre todo los principiantes. Hay que ser conscientes de que no es lo mismo correr en los entrenamientos como el día de la prueba. Se tiene que evitar el doble esfuerzo. Lo ideal sería que se respete el ritmo al que está acostumbrado y no dejarse llevar por el entusiasmo o las ganas de superar un tiempo que a lo mejor no está a su alcance", expresó Emanuel Gallo.

Luego acotó: "Es importante que el atleta luzca ropa clara para correr. Si tenemos mucha temperaratura el día de la competencia, la gorra o una visera son buenas alternativas para protegernos un poco del sol y el calor".