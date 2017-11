Detalles a tener en cuenta por los atletas para el 12

02/11/2017 -

Siempre es necesario respetar un lineamiento de preparación cuando la exigencia es importante y sobre todo cuando se avecina un maratón como el del Diario EL LIBERAL, donde la propuesta es doble y requiere de un gran esfuerzo físico tanto en los 10 como en los 21 kilómetros.

Es así que desde ayer, la organización montó un operativo para asesorar a los participantes del próximo 12 de diciembre frente al local de Hamburgo Compañía de Seguros y que incluye la presencia de personal especializado en el atletismo y la preparación física del gimnasio Iron Sport. No menos importante es la atención que ofrece al mismo tiempo el Servicio de Cardiología del Sanatorio Alvear que tiene al Dr. Facundo Lezana como principal referente.

"La diferencia que existe entre un atleta que realiza su preparación por sus propios medios con otro que integra un grupo, es importante ya que el primero a lo mejor no tiene planificado el trabajo de preparación y todo lo que hace es en función del poco conocimiento que tiene. No pasa lo mismo con aquel que forma parte de un equipo y que cuenta con un entrenador que le va dando progresivamente las indicaciones durante el proceso", explicó el profesor Emanuel Gallo cuando habló sobre un aspecto que es fundamental para no cometer errores ni mucho menos correr demasiados riesgos en los entrenamientos.

La buena hidratación es otro de los puntos a tener en cuenta por los atletas. En este sentido, el profesor y atleta Nery Chávez, recomendó consumir bastante líquido durante la etapa de preparación como el día de la competencia, más en este época donde el calor se hace sentir con todo en Santiago.

"Hay que tomar entre tres y cinco litros de agua tanto en las jornadas de entrenamiento como el día de la carrera. La buena hidratación es indispensable siempre porque en una competencia donde se requiere de gran esfuerzo, hay que estar también preparados para contrarrestar un poco los efectos del calor", comentó Chávez que al mismo tiempo hizo hincapié en el calzado que se debe usar.

"Evitemos usar el día de la carrera zapatillas nuevas. O si la compramos unos días antes, hay que ponérselas para que el pie se vaya adaptando y así evitamos lastimaduras o las ampollas. Los atletas aficionados son los que por lo general cometen estos errores. Lo ideal sería que se haga al menos caminatas con el calzado nuevo".