02/11/2017 -

Darío Benedetto, delantero y goleador de Boca Juniors, sostuvo ayer que hacerle un gol a River en un Superclásico es una de las cosas que le faltan en su exitosa -y aún corta- carrera en el club "xeneize".

"En lo personal es una cuenta pendiente hacerle un gol a River. Pero lo más importante es ganar el domingo y respetar las formas. No se lo quiero transmitir a nadie dentro del equipo, pero en lo personal no hay nada más lindo que ganar este partido como sea", dijo el "9" en rueda de prensa.

El ex jugador de América de México y Arsenal de Sarandí, entre otros, jugó un solo partido oficial ante River, en mayo pasado, en la derrota de su equipo en la Bombonera por 3 a 1.

En cuanto a River y su momento anímico después de haber sido eliminado de la Libertadores, el "Pipa" Benedetto dijo que "estarán golpeados, quedaron fuera de la Copa, pero no debemos confiarnos, no tendremos ventaja por eso y van a querer levantar cabeza con nosotros".

A muerte

"Debemos respetar lo que venimos haciendo y nos dio resultados. Los clásicos se juegan a muerte, son partidos aparte, vengas de un triunfo o de una derrota. El resultado en la Copa de ellos no nos importaba porque de cualquier manera nuestro plan es ganar en el Monumental y llevarnos los tres puntos", analizó.

Consultado sobre un tuit que publicó después del triunfo de Lanús ante River, en donde está sonriendo junto con su esposa, Benedetto dijo que se puso contento "por Iván Marcone, por (Nicolás) Aguirre y por (Jorge) Almirón, que me dirigió cuando llegué a Xolos, sólo por eso".

En cuanto a la actualidad de Boca, líder de la Superliga, consideró que "estamos pasando un buen momento, Venimos invictos y tenemos que seguir en ese camino. Se está respetando un sistema que el cuerpo técnico quiere y es el camino a seguir aunque falta muchísimo para el final del torneo".

Consultado sobre si River puede ser la real medida del nivel de Boca, el delantero dijo que "la real medida de Boca son todos los equipos, hoy hay mejores que River en la tabla y no podemos confiarnos con nadie".

En cuanto a su futuro, señaló: "No pienso en mi futuro, pienso en el hoy. Ya renové mi contrato con el club, estoy muy bien, la gente me quiere mucho y me siento cómodo con mis compañeros y el cuerpo técnico. No estoy para pensar en otras cosas ahora".