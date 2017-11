Para la Conmebol, se debió utilizar el VAR

02/11/2017 -

El presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, admitió que el árbitro Wilmar Roldán debió haber utilizado el VAR para revisar la polémica jugada que reclamó River en la que Iván Marcone tocó la pelota con la mano dentro del área.

"Creo que por la necesidad y por seguridad se podía abrir la revisión, para confirmar la decisión o modificarla. Por prudencia o seguridad", explicó Seneme en una entrevista con el canal TyC Sports, y agregó que para él la primera impresión es que fue mano, "pero sin ver la repetición en tiempo real me quedo con la opinión del árbitro".

"Todas las repeticiones estaban en el slow motion y eso hace muy difícil ver si la mano va al balón o el balón a la mano. El protocolo dice que el árbitro no debe evaluar en cámara lenta, debe ser en velocidad real para entender la dinámica del juego", precisó el exárbitro.

Contó Seneme que el árbitro colombiano Wilmar Roldán "interpretó que hay un toque, pero no es deliberado y por eso no pitó, y así también interpretó el VAR, por eso no se abrió la revisión".

En River, el presidente Rodolfo D’Onofrio, evaluó dijo que River fue eliminado "impunemente".