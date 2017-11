La fortaleza de una madre que lucha por su hija

02/11/2017 -

La señora Stella Zurita, madre de Débora Torres y promotora de la máster class para concientizar sobre el cáncer de mama, agradeció el apoyo del municipio bandeño ante la difícil situación que atraviesa su hija. "Yo estoy para ayudar a mi hija en todo lo que necesita. Pero he visto que hay mujeres que no cuentan con el apoyo ni de su familia ni del Estado. Entonces me propuse concientizar a las personas sobre esta enfermedad y ayudar a estas mujeres", explicó.

Seguidamente agregó: "Hoy quiero agradecer al municipio de La Banda por organizar esta actividad solidaria. Espero que muchas mujeres tomen conciencia de la necesidad de prestar atención a esta enfermedad y de lo importante que es su prevención".