Francisco reclamó el fin de las guerras

02/11/2017 -

EL VATICANO. El papa Francisco lamentó que la humanidad "parece no haber aprendido la lección o no quiere aprenderla" sobre las consecuencias que conllevan las guerras, en su mensaje tras presidir el Ángelus.

Lo hizo al señalar que hoy recordará a los difuntos en el cementerio de EE.UU. de la localidad de Netturno, cerca de Roma, donde reposan los restos de soldados de esa nacionalidad caídos en Italia durante la II Guerra Mundial.

"Las guerras sólo producen cementerios y muerte y por eso he querido hacer este gesto en un momento en que nuestra humanidad parece no haber aprendido la lección o no quiere aprenderla", afirmó en la plaza de San Pedro.