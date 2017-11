"La escuela debe inspirar en el alumno su propia autonomía racional"

02/11/2017 -

Hacer filosofía es una manera de pensar. Desde esta mirada, el reconocido filósofo y ensayista Darío Sztajnszrajber, consideró que una gran deuda de la Argentina es "tratar de encontrar o debatir cuál es la escuela secundaria que queremos, y la filosofía puede realmente ser un hilo conductor de otro tipo de secundaria más pensada, como una escuela que lo que logre es conmover, provocar e inspirar en el alumno su propia autonomía racional", remarcó a EL LIBERAL.

En este marco, Darío "Z", invitó a los santiagueños a participar de la 8ª Feria Provincial del Libro, que dictará hoy y mañana de 20 a 22, el "Taller de filosofía en 4 frases: "Sólo sé que no sé nada (Sócrates)", "Pienso, luego existo" (Descartes), "Dios ha muerto" (Nietzsche) y "Dónde hay poder hay resistencia" (Foucault).

Paralelamente, mañana desde las 10, en el SUM de la Facultad de Humanidades de la Unse, participará de una mateada filosófica con estudiantes. "Nada mejor para la edad de nuestros alumnos, que en su adolescencia poder trabajar con ellos esta idea democrática de que la autonomía del pensamiento, y una posición crítica frente a las verdades establecidas que nos rodean y que nos bombardean sobre todo en términos mediáticos en una sociedad de consumo, se vuelve necesario para una sociedad más emancipada. La escuela secundaria, es un tramo de la escolaridad en crisis que no se termina de entender bien cuál es su propósito, porque está muy claro cuál es el propósito de la primaria y de la universidad, pero no así de la enseñanza media, que está en el medio y no más que es eso. La secundaria suele ser, o una primaria extendida o una universidad anticipada, y esto es porque nadie sabe qué hacer con ella, y me parece fundamental dar una discusión de fondo para repensar la secundaria desde las raíces", dijo.