Hoffman acosador: "Quiero un huevo duro y un clítoris poco cocido"

02/11/2017 -

En medio del escándalo por el caso de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, Dustin Hoffman fue acusado por acoso sexual a una menor de edad.

La escritora Anna Graham Hunter confesó que en 1985, cuando ella tenía 17 años, el actor, que ahora tiene 80, la buscó en el set de rodaje "Muerte de un viajante" y le habló "de forma inapropiada sobre sexo".

"Esta es una historia que he contado tantas veces que a veces me sorprende cuando alguien que conozco no la ha escuchado". Así arranca el texto de Anna Graham Hunter. Públicamente, sin embargo, el relato de la escritora no se conocía hasta ayer, cuando ella misma lo ha narrado, en un artículo en The Hollywood Reporter.

El titular es inequívoco: Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando yo tenía 17 años. Era enero de 1985. Destacó: "Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set de rodaje y lo hice. Una vez me agarró la cola y me habló sobre sexo. Una mañana fui a su camarín y le pregunté qué quería desayunar. Y me dijo que quería un huevo duro y un clítoris poco cocido... me fui sin decir palabra. Me encerré en el baño y lloré", agregó.

Reveló: "Cuando estaba caminando con Dustin hacia su limusina, él tocó mi trasero cuatro veces. Le pegué y le dije que era un viejo sucio". El texto ofrece un detallado relato, de más de 2.000 palabras, de lo que la autora sufrió durante el rodaje de "Muerte de un viajante", que el actor protagonizaba y donde Graham Hunter trabajaba como ayudante en la producción.