Un superhéroe solidario conocerá al hijo del "Chavo"

Fotos Luis fue el gestor del encuentro entre "Maxi" y Marcelo Tinelli. Una historia que conmueve y que permite confirmar que no todo está perdido.

02/11/2017 -

Luis Di Stéfano fue el gestor del encuentro entre el niño salteño Maximiliano Verón y Marcelo Tinelli, una historia que conmovió al país y, al mismo tiempo, visibilizó el trabajo solidario de Di Stéfano quien, caracterizado como "El Chapulín Colorado", ayuda a "todo ser vivo del planeta tierra mientras esté a mi alcance", tal como lo expresó en una entrevista con EL LIBERAL.

Luis hizo realidad el sueño del nene de 6 años que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo cuando tenía ocho meses, y que a partir de su aparición en Showmatch, cobró notoriedad.

Maxi quería conocer a Tinelli y Luis lo hizo posible.

Ahora, él va detrás de su propio sueño: conocer a Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, el actor mejicano que dio vida al personaje que él recrea en "mi Santiago querido", donde vive desde hace 15 años junto con su esposa (Gabriela) y dos hijas (Antonella, 15 años, y Máximo, 11 años), y en "mi Salta, la linda", donde nació y a la que regresa con asiduidad para cuidar a su mamá Rosa (87) que sufre esquizofrenia.

Luis contó que no pudo conocer personalmente a su ídolo Roberto Gómez Bolaños, creador de "El Chavo", "Chespirito" y "El Chapulín Colorado", entre otros entrañables personajes, pero adelantó que con su hijo, el productor y actor mejicano Roberto Gómez Fernández está empezando a "generar un vínculo".

"Roberto Gómez Fernández sabe de las actividades solidarias que yo realizo en la Argentina, para ayudar a los niños con parálisis cerebral y cáncer. Él ya lo sabe", destacó Luis en su entrevista telefónica con EL LIBERAL. Di Stéfano contó cómo se conectó con Gómez Fernández. "En realidad tuve un contacto a través de Instagram con la esposa de Gómez Fernández, y tuve la oportunidad de contarle lo que yo hacía. Ella me felicitó. Cuando le dije que me gustaría conocerlos (a su esposo y a ella), ella me dijo que sería lindo de que, algún día, tuviera un encuentro con él. Es uno de mis sueños poder ir a México para poder estrecharle la mano al hijo de un grande, un ídolo para mí, y contarle todas las cosas y los sueños que estoy cumpliendo a través de los personajes, de la repercusión que tiene lo que inventó su papá. Quiero contarle que El Chapulín Colorado sigue ayudando", resaltó a EL LIBERAL.