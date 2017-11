Marcelo Tinelli anunció que no habrá acquadance en Showmatch

02/11/2017 -

La delicada situación económica que por estas horas afronta Ideas del Sur, la ex productora de Marcelo Tinelli, hace peligrar la continuidad del programa más visto de la televisión argentina: "ShowMatch". Y las consecuencias ya comienzan a visibilizarse. Es que, luego de pedirle a la Justicia que se impida la venta del Grupo Indalo, de advertir que el programa no irá más grabado y de confirmar a través de terceros la falta de pagos a los proveedores de su ciclo, Tinelli anunció a través de Twitter que una de las grandes atracciones del "Bailando" no se realizará este año.

"Hemos decidido cancelar la realización del #Acquadance este año en el #Bailando2017", tuiteó el conductor. La ausencia del acquadance en 2017 está directamente relacionada con la falta de pago a los proveedores, quienes ya habían dado el aviso: "Si no nos pagan, nosotros nos llevamos las cosas". Las "cosas" son, por ejemplo, las pantallas, las cámaras y parece que también las piletas. No sólo Tinelli es quien no cobró sino también los jurados y otros empleados.