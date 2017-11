Avril pidió a los santiagueños que la apoyen con sus votos

Fotos Avril, la santiagueña que representa al país.

Este jueves arrancó la votación del público de cara a la elección de Miss Mundo. Por eso, la santiagueña Avril Marco, que representa a Argentina en el certamen, pidió a través de EL LIBERAL, el apoyo de todos sus comprovincianos para así poder alcanzar su objetivo.

"Compito con representantes de cinco países y la más votada entrará directo al grupo de las 40 finalistas", comentó la joven estudiante de 17 años que desde el 19 de octubre se encuentra en China.

Según explicó, hay tres maneras a través de las cuales se puede votar y lo ideal sería que, se vote en cada uno de esos medios:

La primera opción es darle "like" a su página de Facebook, "Miss World - Argentina".

La segunda es ingresar a www.missworld.com, buscar ARGENTINA y darle su voto.

La tercera es bajar la app MOBSTAR y seguir a Avril.

"Quiero aprovechar la oportunidad para pedirles que me acompañen y me apoyen a cumplir con el objetivo que me puse cuando viajé desde Santiago a representar al país", dijo en un mensaje.