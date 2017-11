El “Cirujano” Morales conserva todos los recortes de su época dorada

03/11/2017 -

duardo Morales fue uno de los deportistas más importantes que tuvo la provincia, pero además es un asiduo lector de diario EL LIBERAL, al que destacó por haberlo acompañado durante su carrera como boxeador y en la actualidad como entrenador.

El “Cirujano” tiene en claro que el acompañamiento de un medio de comunicación tan importante en la provincia favorece el desarrollo de los deportistas. “Desde amateur, EL LIBERAL me ha acompañado muchísimo desde cuando estaba integrando la selección nacional a finales del 93. Informó a los santiagueños cuando gané la medalla de oro en los Juegos Odesur en 1994.

Cuando he sido profesional, todavía tengo los recortes guardados de EL LIBERAL de cuando me he coronado campeón interamericano de la FIB y campeón mundo hispano del Consejo. Tengo una biblioteca con todos los recortes de mi carrera y ahí se ve todo el acompañamiento increíble de EL LIBERAL hacia mí como deportista. Incluso fui deportista del año dos veces”, comentó el “Cirujano”.

El momento cumbre en la carrera de Morales fue cuando en el 98, combatió por el título mundial de la FIB ante el estadounidense Shane Mosley, en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Esa noche me contaron que Santiago se paralizó. Había una esperanza grande de que fuera campeón, porque venía muy bien. Me enfrenté al mejor boxeador de aquellos momentos, que era como pelear hoy con Floyd Maweader. Ha sido una gran pelea, nadie andaba a esa hora.

En mi barrio, el Jorge Newbery, se puso una pantalla gigante para que me alienten mis amigos. Cuando volví, fue impresionante el acompañamiento de todo el pueblo santiagueño. Se armó una caravana muy grande. Toda la Escuela Castiglione salió a recibirme. No parecía que había perdido. Hay derrotas que son más dignas que una victoria. Enfrentar a Shane Mosley fue algo así”, recordó gratificado.

En el 2002, el “Cirujano inició su carrera como entrenador de boxeo, tras terminar el curso en la FAB. En el 2005, ingresó en el equipo de la “Hiena” Barrios, con quien trabajó cinco años. Después, desde el 2010, estuvo junto a Carlos “El Tata” Baldomir. Luego, acompañó al “Chino” Maidana en sus comienzos.

Y entre el 2014 y 2015, lo hizo con Lucas Matthyse. También trabajó dos años con Carolina Duer dos años y con Jesica Bopp hasta el año pasado. “Son 17 años que estoy como entrenador y 12 en las ligas mayores del boxeo. He pasado por siete campeones del mundo.

Eso se debe al sacrificio que hago, que acompaño mucho a los boxeadores y la publicidad que ellos me han hecho de boca en boca, que el Cirujano es un buen compañero. Estoy satisfecho y contento de mí trabajo como entrenador”, indicó. Pero no sólo con campeones mundiales trabaja el “Cirujano”. También tiene sus pupilos en la provincia.

“Tengo mi semillero, que son los amateur, que son los chicos que sueñan con ser profesionales y que sueñan con pelear por el título del mundo. Yo cuando me inicié en el boxeo, más soñaba con tener una casa que con ser campeón del mundo. He trabajado con ex campeones como Buby Rodríguez, que lo he tenido desde los 8 años; con Elio Trosch, que está ranqueado número 4.

Están ahí para pelear por un campeonato mundial. Y un staff grande de boxeadores amateur, que están representando al Cirujano Morales Boxing y dando batalla en cada velada boxística que se hace en Santiago del Estero”, manifestó. Consultado con respecto a los santiagueños que podrían llegar en el futuro a la elite del boxeo argentino, explicó: “En Santiago hay un semillero grande de profesionales que han aparecido.

No es como en nuestra época que éramos el Cirujano y el Chango. Está Baby Rosales, que es un chico de 18 años que puede llegar, o el Ñato Roldán. Son pichoncitos, están empezando. Hay que apostar en esos chicos que quizá el día de mañana podrían ser los sucesores de nosotros, que hemos hecho un ruido muy grande en Santiago en las décadas del 80 y 90. Ojalá que se de”.