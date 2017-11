Las 'selfies' de un gato son furor en las redes sociales

-

Mariana Quaglia compartió en su cuenta de Twitter las imágenes que se sacó su propio gato con su celular.

"Abro la galería de mi celular y me encuentro con esto, SE SACO FOTOS SOLO ESTOY GRITANDO Y LLORANDO", escribió la usuaria en su cuenta en Twitter.

"La pantalla de mi celular es muy sensible. Sinatra siempre se acuesta arriba de todo. Debe haber apoyado sus patitas y así, sacó las fotos", explicó Mariana a TN.

La publicación consiguió más de 10 mil retuits y más de 39 mil 'me gusta'.

