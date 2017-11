“Si en la política el otro es un enemigo, no hay con quién construir”

03/11/2017 -

Una mirada que profundiza las antinomias que hay entre “kirchneristas y macristas”, comparado a la fisonomía de los antagonismos futbolísticos. En diálogo con EL LIBERAL, el pensador seguido por adultos y jóvenes hasta llenar auditorios, desmenuzó el modo en que se da la “espectacularización de la política” y la “eficacia de los montajes en la época de la posverdad”.

Para Sztanjszrajbe, sencillamente hacer filosofía “es una manera de pensar diferente a las formas de pensamiento normalizadas”, sostuvo. “Esas formas obturan otros formatos posibles que encaran la pregunta por el sentido desde una perspectiva distinta, más animadas por el deseo de cuestionar o de preguntar para desestabilizar las certezas impuestas en el sentido común epocal que por una búsqueda de respuestas.”

Teniendo en cuenta el escenario sociopolítico del país ¿cómo crees que debería asumir el argentino este actual contexto frente tanta división política? ¿Se puede abstraer de esa realidad? -Yo creo que la clave de la democracia tiene que ver con que el otro pueda tener razón. Nada peor para la democracia que una idea absoluta de la verdad. No pueden convivir democracia y verdad.

Si hay una verdad, entonces esa otredad, se vuelve siempre algo a desterrar, se vuelve carencia, enemistad o enfermedad, las distintas metáforas que vamos construyendo, aquello que entendemos anómalo, porque si yo tengo la verdad, básicamente el otro, no tiene lugar. Lo primero que hay que hacer es asumir que la verdad, es siempre un ejercicio del poder.

Y ese agujero que provoca la muerte de la verdad, son dos alternativas: o afirmarse fuertemente en lo que uno cree, y voy a tratar de leer una realidad abierta a distintas interpretaciones, del modo que más me convenga, eso sería lo que se llama posverdad, que es, afincarse en lo que uno previamente viene creyendo, ante la muerte de la verdad, entonces leo la realidad como más me convenga.

La segunda alternativa me parece mucho más liberadora, es que al no existir una verdad, entonces se provoca el encuentro con lo otro, y el otro, me transforma. Significa que esa idea que tiene el otro, me va a generar rechazo, cerramiento y autoinmunidad, pero al mismo tiempo, va generando una especie de hendidura donde yo puedo, introspectivamente, visualizar cuáles son esos supuestos que no quiero soltar.

La principal lucha contra el poder, como muy bien lo pensó (Michel) Foucault, es contra el poder que nosotros llevamos de modo inmanente, porque cuando uno piensa el poder como algo externo, es fácil dar una batalla contra lo que uno cree que es un monstruo exterior al que hay que combatir, pero cuando uno asume, que es lo que neralmente no quiere asumir, que uno está reproduciendo ese mismo poder, que ya se ha normalizado como parte de nuestros supuestos, entonces la principal pelea tiene que ver contra uno mismo, que es la pelea que por lo general no quiere dar.

¿Asistimos a una futbolización de la política o es más bien ya una característica que nos identifica como argentinos? -Es muy interesante como hay algunos conceptos que hoy pueden utilizarse como desplazamientos conceptuales para entender realidades que nos desbordan, porque por ejemplo, la idea de la futbolización o espectacularización, que en ambos casos comparten la misma idea.

Uno suele tomar la idea de espectacularización de la política del modo más tradicional, señalando que si los políticos no van a la televisión, no tienen visibilidad y nadie los conoce. Entonces, parece que tienen que desfilar en la TV y no en la calle, donde deberían estar. Incluso, si se muestra a los políticos tocando timbre en las calles, entonces lo que importa es que se los muestre, así que en ese sentido, también está la funcionar del espectáculo.

Esa lectura está siendo superada por una lectura más contundente, que es que en realidad, la espectacularización de la política significa que la lógica misma de la dramaturgia televisiva, o sea, del mundo espectáculo, copa como estructura las formas de hacer política.

De alguna manera, nuestra relación con la política no es muy distinta a la relación que tenemos con el mundo del espectáculo. Nuestros políticos son representantes de lo que es el mundo espectáculo, porque son al mismo tiempo gestores, pero también actores, porque actúan gestos, guiones y posturas, que son las que uno, de alguna manera acepta en ese contrato tan particular que es el de la política y decide, votar o no votar.

Cada vez menos, la política tiene que ver con las ideas, y cada vez más, con las performance propias del mundo del espectáculo. Entonces lo que supone, es que hoy se hace política “a la manera” en que se escriben los guiones de los programas televisivos.

Ese es el sentido desde el que yo analizaría la idea de futbolización, no es que entonces los distintos partidos políticos o las antinomias históricas que puede haber entre peronistas y radicales o kirchneristas y anti kirchneristas, tengan la fisonomía de los antagonismos futbolísticos. No, parecería al revés, porque el mundo que en este caso es un mundo del espectáculo, parece haber copado nuestra forma de vincularidad en general, incluso la política.

La futbolización de la existencia tiene que ver con esta idea de pensar siempre al otro desde una enemistad necesaria para uno poder afirmarse en ese lugar de la identidad que uno necesita, generando permanentemente una idea actual, ordinaria, donde siempre es necesario encontrar un enemigo y donde lo menos importante es quién es ese enemigo, sino que lo que hace ese enemigo es darle identidad.

Eso es muy del fútbol, y si esa lógica se vuelve la lógica de la política, pierde su principal elemento, que es, por lo menos desde una política democrática, la construcción con el otro y su diferencia, pero si el otro es un enemigo, no hay con quien construir, porque construir vos con vos mismo es un monólogo político que está muy lejos de cualquier forma democrática.