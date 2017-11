“Siempre voy a estar agradecido con EL LIBERAL”

03/11/2017 -

Para Juan Domingo Córdoba, el histórico campeón del mundo de los minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Diario EL LIBERAL representa el medio más importante de la provincia no sólo por la extensa y larga trayectoria periodística sino porque además es una referencia en toda la República Argentina.

“Siempre voy a estar agradecido al Diario EL LIBERAL porque fue el medio que me acompañó en todo momento en mi carrera deportiva. Desde que me inicié en el boxeo amateur hasta llegar a ser campeón del mundo en el estadio de Olímpico de La Banda. Jamás me voy a olvidar de ese momento y todo lo que salió publicado el día después de la consagración. La cobertura fue amplia y con muchas repercusiones en la provincia y en el país”, comentó el “Chango” cuando rememoró aquella conquista que fue una de las grandes alegrías que tuvo el deporte santiagueño en su rica historia.

Luego acotó: “EL LIBERAL siempre estuvo conmigo y más cuando a veces un deportista necesita estar motivado para seguir aprendiendo y creciendo. Cada vez que veía una nota mía en el diario, más ganas tenía de entrenar y boxear”.

Otro de los hechos importantes que recordó el ex campeón del mundo, fue cuando tuvo su primera chance por el título ecuménico del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante el inolvidable Humberto “La Chiquita” González. La pelea se realizó en la ciudad de Lake Tahoe, estado de Nevada, en Estados Unidos de Norteamérica, el 10 de septiembre de 1994.

“Aquella vez fuí a pelear sin demasiada experiencia y me jugó en contra todo eso. Igual creo que hice una buena pelea y dejé conforme a todos los organizadores. Santiago del Estero me recibió como un héroe cuando regresé a la provincia días después. Hubo una gran caravana que me acompañó en todo el recorrido por el centro de la ciudad hasta llegar a la casa de mis padres en el barrio Sarmiento. Fue muy lindo sentir el cariño y el afecto de la gente. EL LIBERAL también estuvo en ese momento”, afirmó Córdoba que había partido a tierras estadounidenses con la ilusión de traer el cinturón de campeón mundial, pero se encontró con un rival que fue superior y que estaba en su mejor momento de su carrera deportiva.