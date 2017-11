“El Nivel Secundario debe provocar e inspirar en el alumno su propia autonomía racional”

03/11/2017 -

¿Qué lugar ocupa la filosofía en la escuela actual de la Argentina? -La filosofía es una disciplina tradicional en la escuela argentina, de esas materias que por suerte viene trabajándose en los planes de estudio, con algún y otro intento de sacarla, siempre bajo el argumento de su improductividad o de su abstracción desmedida, asociado siempre a la falta de interés por parte del alumno, como si el alumno tuviera mayor interés en otras materias y como si ese fuera un factor determinante, que en general, se lo usa como criterio cuando conviene, a lo que uno previamente tiene establecido de idea como plan de estudio, claramente, el tipo de pregunta que se hace la filosofía y lo que despiertan los chicos cuando realmente se produce una transferencia docente interesante, es un punto de vista muy cuestionador, porque la filosofía es básicamente el ejercicio del pensamiento crítico, y hoy en nuestro contexto contemporáneo hay toda una andanada en contra del pensamiento crítico, al que se lo califica básicamente de negativo.

Han habido en los últimos tiempos declaraciones que directamente asocian al pensamiento crítico a una idea negativa de la existencia, pero en el sentido regresivo o reaccionario, como queriendo asociar al pensamiento crítico a una especie de palo en la rueda, que se coloca frente a un supuesto proyecto de mejora o de progreso social.

Claramente, lo que esta andanada supone es la idea de un proyecto de mejora social que no se discute, cuestionar a quienes cuestionan es dar por supuesto que hay un proyecto al que todos deberíamos aunar como proyecto único para el futuro de la Argentina. La clave de la democracia es exactamente a la inversa, es la posibilidad que podamos convivir ciudadanos con modelos de país, totalmente diferentes.

¿Qué propondría para lograr la eficacia de un modelo democrático constructivo y de valor para nuestra sociedad?

-Hay que entender que la democracia no genera una especie de mancomunidad colectiva donde todos pensamos igual. Todo lo contrario, lo que genera la democracia es que a pesar de que todos podamos pensar de manera diferente, se pueda convivir en pos del desarrollo de una sociedad, que en todo caso va conciliando esas diferencias en lo que tienen en común, y buscando que cada una de esas diferencias puedan desarrollarse en su singularidad. La eficacia de un modelo democrático está en que pueda sostenerse la convivencia, aunque todos pensemos diferentes.

Me parece que nada mejor, para la edad de nuestros alumnos, que en su adolescencia poder trabajar con ellos esta idea democrática de que la autonomía del pensamiento, y una posición crítica frente a las verdades establecidas que nos rodean y que nos bombardean sobre todo en términos mediáticos en una sociedad de consumo, se vuelve necesario para una sociedad más emancipada.

La escuela secundaria es un tramo de la escolaridad en crisis que no se termina de entender bien cuál es su propósito, porque está muy claro cuál es el propósito de la primaria y de la universidad, pero no así de la enseñanza media, que está en el medio y no más que es eso.

Me parece que es una gran deuda tratar de encontrar o debatir cuál es la secundaria que queremos, y la filosofía puede realmente ser un hilo conductor de otro tipo de secundaria más pensada, como una escuela que lo que logre es conmover, provocar e inspirar en el alumno su propia autonomía racional, la apropiación de su propia forma de pensar que por ahí, dedicarle ese tramo educativo en cuestiones burocráticas o de cierto productivismo, anticipando lo que es después el estudio universitario.

La secundaria suele ser, o una primaria extendida o una universidad anticipada, y esto es porque nadie sabe qué hacer con ella, y me parece fundamental dar una discusión de fondo, radicalizada, para repensar la secundaria desde las raíces.