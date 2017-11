“La Argentina puede llegar a ser la nave insignia de América Latina”

03/11/2017 -

A Marcos Aguinis no le tiembla la voz ni la pluma a la hora de fijar posición sobre la Argentina de los Kirchner y retratarla.

Convencido en que el espacio de la oposición que hoy lidera Cristina Kirchner “está desgastado y ya es parte del pasado”, aspira a su vez en que el país se puede levantar a partir de la actual gestión de Gobierno que “quiere hacer las cosas bien”, según su óptica, desenmascarando hechos de corrupción que ya “daban vergüenza”, reconoció.

En diálogo con EL LIBERAL, el prestigioso intelectual analizó el futuro político y social del país, la denominada “grieta” que divide políticamente a la sociedad argentina y cómo ven la realidad nacional desde el exterior, según su mirada.

Reconoce haber “viajado por el mundo, pero también de haber viajado por diversas profesiones”, ya que además de escritor, supo ser dibujante, pianista y es médico, neurocirujano y psicoanalista. Aguinis vaticinó un “futuro promisorio” para el país y que se alcanzará a combatir la pobreza siempre y cuando “cada año la cosa esté un poco mejor y una buena administracion nos aliente a seguir por ese camino”.

¿Cómo ve la actualidad de la política nacional? ¿Hace falta un debate político que ayude a dilucidar las verdaderas demandas sociales?

-La política argentina ha tenido algunas características singulares, especialmente en el seno del Partido Justicialista, ya que la conducción fue tomada por un sector llamado kirchnerismo, primero liderado por Néstor y luego por Cristina Kirchner, un liderazgo firme y severo y ha determinado en alguna medida, que las demás tendencias justicialistas se borrasen. Llegó un momento en que se confundía justicialismo con kirchnerismo, y esto llegó hasta las últimas elecciones (parlamentarias), que no fueron tan decisivas, pero lo que sí ha tenido una cualidad, de brindarnos una visión actualizada de cómo está la situación actual de la política en la Argentina, las cual nos revela que el llamado kirchnerismo ha ido perdiendo muchísimo terreno y lo que queda del justicialismo, que en este momento es minoritario, está queriendo encontrar otro liderazgo, hacia otra dirección, es como si ya hubiera desgastado la conducción kirchnerista, por una serie de fallas que se han ido detectando y la sociedad rechaza. Ha habido un cambio importante en la política argentina, a tal punto que la mayoría justicialista tradicional, había pasado a ser mayoría kirchnerista, pero se redujo, y quien lidera al kirchnerismo es Cristina, la que está solamente limitada como una pequeña porción en la provincia de Buenos Aires y tendrá una presentación de 6 a 7 senadores que es prácticamente nada. Quedará reducida su actividad en el Congreso, y el Partido Justicialista tendrá que buscar otra orientación. El resto de los partidos políticos presentan una novedad muy notable, con una coalición partidaria a través de Cambiemos que ha tomado la delantera y se ha extendido por todo el país con mucha rapidez, y parece seguir teniendo un apoyo en todas partes, en Capital Federal y especialmente en el interior del país.

¿Cómo explica la tensión permanente polarizada entre macrismo y kirchnerismo?

-Esto es algo que se va dando con mucha profundidad y rapidez, y hay sectores donde el debate ya se ha superado. El kirchnerismo ya no es un tema de actualidad y quedó reducido al pasado y está vinculada con ciertos sectores que quieren concentrarse aún en esa corriente y en ese tipo de liderazgo bastante desacreditado. Hoy, la sociedad argentina ha cambiado muy rápido y hace falta gozar de cierta ceguera para no ver que los cambios de la Argentina se han dado con mucha intensidad, lo que permite ver que el kirchnerismo está en profunda decadencia. Ojalá que el justicialismo pueda reinventarse, reordenarse y encontrar nuevos conductores, y en eso están trabajando algunos dirigentes y gobernadores, para que el justicialismo pueda otra vez presentarse como una opción. En el futuro próximo, el justicialismo está como una segunda opción, cayendo de manera notable, cuando hasta hace poco tiempo parecía imposible que eso ocurriese.

¿Y cree posible que el PJ logre unirse o le llevará más tiempo una reestructuración?

-En el PJ yo creo que las cosas van a ir lentas. Todavía no hay un liderazgo que se vislumbre con nitidez, por ahí aparecen algunos nombres como el caso de Juan Manuel Urtubey, pero es muy precoz para hablar de un cambio y un futuro promisorio para el Partido Justicialista.

¿Esta constante comparación y discusión de los casos Nisman y Santiago Maldonado profundizan “la grieta”?

-El caso Maldonado, puede simplificarse en una palabra muy dura: un gran papelón. Se quiso inventar un desaparecido para de esa forma demostrar que el gobierno de Macri es igual a la dictadura, y como no había un desaparecido y no pudieron conseguir un muerto, inventaron este caso, pero las pruebas que hay en la actualidad, están evidenciando que ha sido un papelón y una vergüenza que poco a poco va apagándose. Lo que intenta hacer la familia (Maldonado) es mantener vivo el recuerdo de esta persona ahogada, que no fue ningún líder político y le construyeron una figura relevante que no la ha tenido. En poco tiempo, Maldonado será un recuerdo triste y bochornoso, de modo que es un caso prácticamente sepultado, no tiene futuro ¿Qué provocó que Maldonado sea un líder nacional? ¿Quién lo conocía? ¿Qué valor e importancia tenia? Él fue simplemente parte de un grupo que atentó contra Gendarmería y al querer huir -como dicen algunos testigos claves-, se ahogó en el rio y no lo pudieron sacar a tiempo, pero que Gendarmería haya querido hacer todo esto, no lo creo. ¿Hacer esto contra quién? ¿Quién ha sido Maldonado? ¿Qué valor ha tenido antes? Era un artesano que lamentablemente falleció de manera muy infausta y quisieron inventar un desaparecido.

En cambio, el caso Nisman, fue un grave asesinato cometido contra un fiscal que iba a denunciar a las más altas autoridades del país por traición a la patria. Fue muerto poco antes de hacer conocer su denuncia ante el Congreso, algo más evidente no se puede encontrar. Que fue Nisman asesinado, es absolutamente claro. Inventaron un suicidio. Nadie se pega un balazo detrás de la oreja. Fue una bala tirada casi desesperadamente. Por otro lado, está muy claro que desde el Gobierno de entonces se quiso ensuciar las diversas pruebas. La fiscal (Viviana) Fein prácticamente pisaba los charcos de sangre y no se tuvo ningún cuidado para preservar las pruebas para poder seguir bien la orientación de lo que allí había ocurrido. Yo creo que pronto se va dilucidar lo que pasó, y eso le hará bien al país. Al igual que la muerte de John Kennedy, seguramente este caso va a tener algunos puntos oscuros, y que su muerte fue deseada por los más altos niveles del poder Ejecutivo anterior, es absolutamente claro y real.

¿Cambiemos es el fin del populismo?

-El populismo tiene una historia muy larga en la Argentina, de casi 70 años, y se caracteriza por tomar medidas que sobornan al pueblo para poder mantenerse en el Gobierno. El populismo no busca la mejora permanente, profunda y continua de la sociedad. Con los gobiernos populistas la sociedad no prospera, no crece. Es una sociedad que sigue siendo débil con alguna mejora o soborno por aquí y otro por allá, pero no significa que encare un cambio profundo y notable con medidas de fondo, algo que no se dio durante todos los gobiernos populistas que tuvimos en el país. Algunos fueron elegidos por el voto del pueblo y otros fueron dictaduras militares, que también actuaron de modo populista. De modo que estamos ante una oportunidad frente a un Gobierno se quiere luchar contra el populismo que ya se lo conoce mucho mejor, porque se sabe que es una verdadera trampa y mentira, y da la impresión que el Gobierno Cambiemos no quiere tener un régimen populista, pero tiene que manejarse con cierto cuidado para que algunas de las modificaciones que se quieren hacer en todos los campos, no produzcan un gran daño a la sociedad, que tiene que darse en forma progresiva. Tal vez a esto algunos le llaman medidas populistas, pero lo que se pretende, es cambiar el panorama del país y lo convierta en una sociedad profundamente mejor y se prepare para un crecimiento grande, porque la Argentina tienen posibilidades grandes. ¿Cómo es posible que con la riqueza enorme del país y que puede alimentar a 400 millones de personas según evaluaciones internacionales todavía sufre hambre y miseria?

Le estamos pidiendo al Gobierno de Cambiemos que apenas tiene dos años de régimen, que elimine la pobreza y el atraso, pero ¿qué pasó durante las décadas anteriores? Es necesario que esto se analice con seriedad y creo que hacia esa dirección vamos y terminado el hábito de la “grieta” entre kirchnerismo y macrismo, que es absolutamente falsa, porque el kirchnerismo ya es una cosa que está muerta. Además, Cambiemos es una coalición de tres partidos (PRO-UCR-CC) que tiene debate interno y evalúa las políticas para el país de una manera consensuada. El país va avanzando hacia otro tipo de Gobierno, bajo una administracion más reconocida y aceptada. Hace poco, de viaje en el exterior, me di cuenta que se tiene más aceptación con el Gobierno actual y que la Argentina puede convertirse en la nave insignia de América Latina y será imitada por otros países de la región.

Ud. habló de pobreza y miseria en un país con grandes riquezas ¿Cree que el objetivo pobreza 0 sea una meta alcanzable en la Argentina?

-No creo que pueda lograrse en el corto plazo, pero si considero que es una meta muy ambiciosa. Pero si el país camina hacia políticas racionales que generen crecimiento, trabajo y mayor productividad, vamos a avanzar a paso firme para combatir la pobreza, que no se logrará en dos o tres años, sino en un tiempo prolongado, pero si es que vemos que cada año la cosa está un poco mejor y nos aliente a seguir por ese camino.

¿Cree que las políticas que lleva adelante el Gobierno, se le puede seguir dando el voto de confianza de cara al 2019?

-A mí me parece que aparte del actual Gobierno no hay una alternativa política mejor en este momento. Uno desearía tener más alternativas, si pudiéramos tener más opciones, pero la Argentina tiene un Gobierno que se está manejando muy bien y con mucha honestidad, de la cual estábamos desacostumbrándonos, a sabiendas que la corrupción en el país, era tan común, frecuente e intensa, que daba vergüenza, porque habíamos llegado a un grado de inmoralidad. Ahora tenemos una opción mejor y ojalá pronto surjan otras opciones nuevas para el país. Probablemente surjan fallas, porque son seres humanos, pero hasta ahora, nos hemos dado cuenta que tenemos funcionarios donde algunos de ellos hasta han sacrificado sus propios ingresos, algo que hace mucho no se veía, por lo tanto, tenemos que reconocerlo y valorarlo.