En este nuevo aniversario del diario EL LIBERAL, queremos enviar un afectuoso saludo a todos y cada uno de los integrantes de ese importante medio de comunicación.

Tengan presente nuestras felicitaciones y nuestras oraciones. Que el Señor bendiga vuestra labor cotidiana, los lleve a la verdad, belleza y bondad del hombre, reflejo de la Verdad, Belleza y Bondad de Dios.

Es hermosa la misión de comunicar: con la información, trasmitiendo novedades de nuestra realidad provincial, nacional e internacional. Pero los medios no solo “informan” también forman a individuos y comunidades. Es preciso ser amplios en la información: que estén todas la voces, en especial, aquellos que no tienen prensa o están relegados u ocultos. Decía hace tiempo atrás el papa Francisco a los periodistas “no cedan a la tentación de sensacionalismo y de rapidez”. Es necesario dar también espacio a “noticias que no venden tanto”, como son la infinidad de gestos, actitudes de personas y comunidades que luchan y trabajan por la dignidad, por la justicia, la verdad, la solidaridad con hermanos empobrecidos.

Entre nosotros hay incontables personas y grupos que sirven desinteresadamente al bien común. Es deseo de la Iglesia que aparezcan y se les aliente en sus tareas. Dice la Palabra de Dios: el mal se le vence haciendo el bien y también “no se cansen de hacer el bien”. En medio de tantos males, dolor y muerte: los alentamos a ser servidores de la Vida, creando puentes en una sociedad fragmentada por prejuicios, por heridas que buscan ser sanadas.

Los medios tienen un gran papel en estos momentos de nuestra Patria y provincia. Su importante misión de acercar al hombre a la verdad de lo que ocurre no debe verse limitada. Ciertamente, la búsqueda incesante de la verdad y del bien común debe guiar toda acción. Aún en medio de los momentos más difíciles, vuestra labor debe estar basada sobre los pilares del amor a la verdad, la profesionalidad y el respeto a la dignidad humana, que supere toda ideología y ponga siempre en el centro de la noticia la persona y su dignidad, con informaciones libres de intereses parciales y que construya día tras día, caminos de conciliación y unión.

Rogamos al Señor para que cada palabra exprese la compasión y el perdón de Dios para con todos y nos ayude a vivir un mundo más fraterno, para que sean un instrumento de construcción de la comunión de amor basada en el respeto mutuo y la escucha, según el designio del Creador.

Que cada mensaje nos ayude a derrumbar muros de división y de enemistad. Que iluminados por el Espíritu Santo usen los recursos que tienen a vuestra disposición para fortalecer los vínculos de amor, y que pueda volver la paz a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestro país y al mundo entero.

A todos y cada uno de ustedes, gracias por su trabajo y servicio a la comunidad de Santiago del Estero. Reciban nuestra bendición para ustedes y sus familias.