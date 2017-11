FÚNEBRES | 3 de Noviembre de 2017

Hoy 22:41 - FALLECIMIENTOS





- Carlos Eduardo Ibáñez

- Roger Corbalán (La Banda)

- María Angélica Quiroga de Castellano

- Juan Carlos Sández (Clodomira)

- Magalí Elizabeth Toloza (Loreto)

- Luciano Véliz (La Banda)

- Raúl Luna Ibáñez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su tía Olga V. de Sterling, sus primos Olga de Satuf, Dr. Ramón Satuf, Oscar Sterling y su esposa Margarita Pappalardo y sus hijos José, Luciana y Camelia Sterling participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. El Club Mitre su comisión directiva, socios y simpatizantes participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex vice presidente. Elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus amigos y ex dirigentes del Club Mitre Franklin Kike Villalba, Hugo Concha Argañaraz Rubio,Raul Nassif, Ruben Ovejero Singer, José Cordero, Carlos Tito Perez, Hugo Barron, Roberto Roldan, Ramon Negro Gallardo, Valentin Yacaré Suarez, Raul Suarez, Felipe Zavaleta, Osiris Facio, Jose Pepe Brizuela, Ing. Rodolfo Ibañéz, rafael Toto Camacho, Arq. Rodolfo Nuñez, Tomas Gringo Corona, Manuel Luna, Pablo Silva y Silvio Orellana participan su fallecimiento.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Familia Vila participa con dolor su fallecimiento, rogando por la paz eterna de su alma y resignación de sus familiares.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Ricardo y Ana Maria Fuster, acompañan a sus hijos Macarena y Javier y a toda su flia., en este difícil y doloroso momento. Elevan Plegarias en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus familiares Edgardo Jerez y flia., y Perla Jerez, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. María Teresa Rotondo de Muratore y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su estimada esposa e hijas en estos momentos de tristeza. El Señor te reciba en la gloria, descansa en paz.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Rita Muratore de González e hijos participan con dolor su inesperado fallecimiento de su estimado vecino. Elevamos plegarias en su memoria y resignación a su querida flia.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus íntimos amigos y vecinos extrañarán con intenso dolor su partida. Dr. Martín Gerónimo Cornet y familia, Elsa Herrera de Lopez, Maria Cristina Lopez Herrera. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Olga, sus hijos José, Paola, Carlin, hijos pol, Mary y Albano, nietas Josefina, Constanza y demás familiares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. Iosep. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Olga Mansilla, sus hijos Jose, Carli, Paola,, hija pol. Marylin Lastra y nietas Josefina y Constanza, participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. La Comisión Directiva del SEADE y Afiliados, participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero de Trabajo Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. "Las almas de los justos estan en manos de Dios". Juan Carlos Rodriguez, su Sra. Pily, sus hijos Patricia, Oscar, Marta, y Jorge, nietos Virginia, Sofia y Juanchy, participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo José y acompañan a su flia. en este difícil momento.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Oscar Peralta, su Sra. Nora, sus hijos Eduardo, Maria Ines y Maria Laura, participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo José y acompañan a la flia. en este dificil momento.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Jorge Saavedra, Marta Rodriguez, y su hija Virginia, participan con dolor el fallecimiento de su Amigos José y abuelita de Josefina, acompañamos a toda la flia., en este difícil momento.

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Personal directivo, docentes y de maestranza del Centro Exp. Nº 7 Nicolás Avellaneda, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ÁNGEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus primos Héctor Bustamante (Cacho) y Cristina Soria, sus sobrinos Cachito y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, EMEREJILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Compañeras del Sanatorio San Francisco de sus hijas Graciela y Fany ; Lavadero, Cosina y Mucamas., Josefa, Esther y Zulema, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 1/11/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Farmacéutico Andrés Pastor Ledesma, participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su querida memoria y que sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

GONZÁLEZ DE LEDESMA, MIRTA ADA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 1/11/17|. Maribé Carol de Parra, sus hijos Fidol, Teresita, Verónica y su nieto Nicolás Galletti participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo "Chicho" y familiares en este doloroso momento, "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus Leones de la M 35 "Vintage", despiden a su querido amigo Germán y participan con profundo dolor su partida y acompañan a su flia. en este difícil momento.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Teresa y Hugo Mansilla, su hija Florencia Mansilla, sus nietos Vicente y Juan Martin Castro, acompañan a Carola y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, HUMBERTO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Jorge Alberto Abdenur, su esposa Maria Emilia Mansilla, sus hijos Sofía, Santiago y Francisco Abdenur, acompañan a su amiga Carola y a sus hijos por una pronta resignacion. Elevamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus hijos Hugo, Daniel, Andrea, Gregorio, Carlos Rene, Miguel y Ricardo, hijos pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad., Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Teléfono 4219787.

IBÁÑEZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Nuestro más sentido pésame a la familia en especial a su hermana Viviana de sus compañeros de talleres de la escuela especial Sagrado Corazón de Jesús.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Sara Abdon, tus hijos Raúl y Elisa, su hija política Tota y tus nietos Andrea, Sarita y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. H. D. Cuerpo Técnico, jugadores y empleados de A.A.Quimsa, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Arq. Raúl Luna. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Lidia Satuf de Elías, sus hijos Daniel, Eduardo, Silvia y Marta, participan su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Daniel Elías, su esposa Silvia Kairuz y sus hijas Florencia y Belen, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Sara y su hijo Raúl y nietos en tan doloroso momento.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Leopoldo Alberto David, Claudia Giménez y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Raúl y elevan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su consuegra Melva Lopez Kairuz, sus hijas Silvia y Tota y sus nietos Florencia, Belen y Felipe, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Raúl y a su esposa Sara y sus nietos en tan doloroso momento.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Adelina Palavecino de Gallino, participa con dolor el fallecimiento del papá de Raúl. Eleva oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Lilí Ibáñez de Kairuz, participa el fallecimiento del padre de su sobrino político Raúl Luna y acompaña a toda la flia., en tan doloroso momento.

LUNA IBÁÑEZ, RAUL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Carlos Hernández y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Maria Nelva Atía Gallardo de Ahuad y Paulina Maria Ahuad, participan con dolor el fallecimiento del papá del Arq, Raúl Luna. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Cornelli Néstor, su esposa Alicia Morales y sus hijas Maria Florencia, Maria Fernanda y Maria Agustina, participan con profundo dolor la partida del papá de su amigo Raúl.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Héctor y Leisa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Patricia E. Velez Garcia y Matías Santiago Gentilini, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Arq. Raúl Luna, Elevan oraciones en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. José Peretin, Miriam Abdala y familia participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Javier Abdala y familia participan su fallecimiento. Que el Señor le dé el descanso eterno.

LUNA, IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Carlos Pinetta, Lucia Azar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LUNA IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Raúl Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Cristina Zuain, Orlando Videla, sus hijos María Gracia y flia; Carlos y flia; Luciana y flia, Federico Videla participan con su dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, IBÁÑEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Dora Ledesma Giuliano de Giménez y sus hijos Dante y Josefina; Leda y Alejandro, Claudia y Leopoldo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Su compañero y amigo Prof. Héctor Bustamante (Cacho), su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor de su fallecimiento. Estarás siempre en nuestros corazones.

QUIROGA DE CASTELLANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/11/17|. Su esposo Luis David Castellano, sus hijos Luis, Manuel, Mariano, Angélica, Carlos y Rodrigo, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

QUIROGA DE CASTELLANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/11/17|. Participan con dolor el fallecimiento de su querida tía a quien nunca olvidarán, Victor Manuel Ruiz e hijas; José Eduardo Ruiz e hijos y Jorge Martin Ruiz. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA DE CASTELLANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/11/17|. Margarita Guerrieri de Lugones, con profundo dolor participa el fallecimiento de su ex compañera de la esc. Normal. Egresadas como maestras en 1953. Beba querida son tantos los recuerdos que acuden a mi memoria..! Las dos teníamos la misma voz (sopranos) y las dos pintábamos ...sólo me resta decirte de corazón que jamás te olvidaré ni dejare de rogarle al Todopoderoso, te acoja en su Reino Celestial. Invito a partir de hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al novenario de misa rogando por su eterno descanso.

QUIROGA DE CASTELLANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/11/17|. Integrantes de la Promoción 1953 de la esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Beba. Sus restos fueron inhumados en Buenos Aires. Rogamos oraciones en su memoria.

RECCHIA DÍAZ, EDUARDO BENICIO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Zamora - España el 1/11/17|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y sus hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querido sobrino Benicio católico ferviente. Descansa en paz porque tus obras te acompañan.

RUIZ, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Sus hijos Mario Y Patricia, hijos políticos, Silvia, Quique y Guilli, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las hs 16 en el cementerio de los Flores. Casa de duelo Pedro S. Germes 246 Bº Cabildo. EMPRESA SANTIAGO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María M. Vittar, sus hijas Adriana y Yudith, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JOSÉ LINDOR (Perico) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Padre santo, mi padre, no habrá jamás un adiós entre nosotros, te veré cada día en las flores de mi jardín, te verán en mi hasta que nos volvamos a encontrar. Porque te fuiste sin decirme a dónde vas. Te amo. Tu hija Mary, su esposo David, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 18.30 hs en la capilla del Puestito de San Antonio al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

DÍAZ, JOSÉ LINDOR (Perico) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Nuestro padre, abuelo, padrino, amigo, hoy Dios te llevo para ser nuestro ángel por siempre, solo el no verte duele, porque los recuerdos de ti solo son alegrías, todo lo que eras quedara en nosotros tus hijos. Te amamos papi. Tus hijos Lara Yelen, Sofía, José, Mia, tus nietos Carla y Francisco, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 18.30 hs en la capilla del Puestito de San Antonio al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SALAZAR, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleicó el 3/11/15|. Amor mio, gordito, ya pasaron dos años de tu partida, nos dejaste tanto recuerdos, enseñanzas en nuestras vidas, te amamos intensamente nuestro pedacito de Cielo, sigues vivo en nuestros corazones el Cielo es mucho mas bello desde que vives en el . Tu esposa Gladys, tus hijos Marcelo, Gaby, Cristian, Andrea, Daniela, Fernanda, tus hijas politicas Maria Jose, Estela, Erica, Andres y Matias, sus nietos Ana Paula, Zoe, Benjamin, Fabrizio, Sol, Josefina, Juan Gabriel y Celeste, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco.

SANTOS, DORA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Los invitamos a la misa hoy a las 21 hs en Santo Domingo, rezaremos dando gracias por los 45 años que me acompaño y ayudo a construir una hermosa familia y millón de excelente amigos. Su esposo Salomón Lafi.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------





DÍAZ, JOSÉ LINDOR (Perico) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. "Yo les daré el poder para curar el dolor de los enfermos háganlo en mi nombre y sanaran". (Primera carta de Pedro Versículo 1). Su esposa e hijos agradecen al sanatorio 9 de Julio, profesionales médicos, enfermeros, al instituto Cuidar, al Dr. Zabalza, Dra. Bartolomé, al enfermero José Roldán, por los esmeros en el cuidado hasta su final, especial agradecimiento al médico de la flia, Dr. Mario Suárez.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





CORVALÁN, CELESTINO (SHILY) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/07|. Pasaron 10 años ya de tu desaparición física, la angustia grande siguen en los que te amamos. Te recordaremos siempre con amor. Tu esposa Ana María, tus hijos Marisable, Graciela y Manuel, invitan al responso hoy a las 18 hs en el cementerio Vuelta de la Barranca.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORBALÁN, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Nilda Noemí Rojas, sus hijos Noelia, Rodi,Tatiana, Ariel, Oriana, nietos, hnos,hnos políticos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs jardín del Sol, C/D. Saenz Peña 371. EMPRESA SANTIAGO.

CORBALÁN, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Sus compañeros de la Policia de Seguridad Aeroportuaria, participa con profundo dolor el fallecimiento del Oficial Ayudante. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Julio Cesar Mattar y flia participan con profundo dolor su partida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ROMANO, FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Trejo, Bocha, Enrique, Luis, Alejandro y Ramiro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria para su amiga.

SÁNDEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Irma Alicia Aranda, sus hijos Grillo, Domingo y Lali, sus nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Clodomira a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Sus padres Dioni y Moni, sus hermanas Mariela, Lucia y María Alejandra participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Hermano del alma, gracias por alegrarnos, alentarnos, escucharnos, cantar, bailar, por amarnos y valorarnos tantos. Siempre vas a estar en nuestros corazones y en cada instante. Te amamos con locura. Tus hermanas Mariela, Lucia y Maria Alejandra Veliz.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su tío Daniel Juárez, sus primos Daniel, Agustín, Camila, Julieta; su tía Carolina y su abuela Celi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Negro: que triste, ya no estás, pero sabes, vinieron a mi mente todos y tantos hermosos momentos que compartimos juntos en danza y, tan agradecida que estoy porque fuiste uno de los que me recibieron con los brazos abiertos; por eso Negro nuca me podre olvidar de vos, Que Dios te tenga en un lugar privilegiado y que le de pronta y cristiana resignación a tu mamá Mónica, tu hermana Alejandra y a toda tu familia. Un beso al cielo amigo. Irina Fortuna y familia, participan con inmenso dolor tu fallecimiento.

VELIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Decana, Secretaria, consejo de Facultad, Coordinadores de Carrera, personal docente y no docente y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, participa el fallecimiento de Luciano, alumno de la Licenciatura de Kinesiología y Fisiatría de esta unidad academica. Ruegan oraciones en su memoria, anhelando llegue el consuelo para su flia., en tan duro momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VELIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Directora, docentes, auxiliar de direccion, personal de maestranza, profesores de Áreas especiales de la Escuela nº 18 Juan Agustin Mazza, participan el fallecimiento del hijo de nuestra compañera Monica Juarez y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Integrantes y Cuerpo Docente del Ballet Latinoamericano " Santiago del Estero " participan el fallecimiento de Luciano. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a toda su flia., Que brille para él la luz que no tiene fin.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Directivos, docentes y alumnos del Estudio Superior de Danzas Folclóricas Argentinas y Latinoamericanas "Nilda y Eduardo Ballerini" participan con profundo dolor el fallecimiento de Luciano Véliz. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La Comisión Directiva, Cuerpo de Delegados y Afiliados de CISADEMS participan con dolor el trágico fallecimiento del hijo del delegado sindical Prof. Dionisio Veliz y ruegan por la resignación de toda su familia. Acompañan también a la comunidad educativa de la esc. Normal de La Banda por las pérdidas irreparables que ha sufrido.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Personal directivo, docente, de maestranza, y A. Cooperadora de la escuela N° 135 M. G Caballero, acompañan con profundo dolor a su compañero Dionisio en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "El que cree en mi aunque muera vivirá". Adriana Gómez, Isabel Barroca, Mirta del Castillo, Roxana Lopez, Valeria Llinás e Iris Feres, acompañan a su amigo Dionisio en este momento, elevamos oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Todavia flota en el aire el pañuelo de tu ultima zamba bailada en playón, aún se escuchan los aplausos de profesores y alumnos de tus"cortes y quebradas" en la cancha de basquet y resuena tu bombo y el zapateo en el patio de tu escuela Normal. Querido Luciano ahora vives en el corazón y en el recuerdo de tus profesores y compañeros. El Dpto. de Ciencias Jurídicas y Contables de la Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumnos Luciano y acompaña a su flia., especialmente a su hermana María Alejandra, alumna de 5º año y a su papá Prof. Dionisio, docente de la Casa. Ruega oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Tu alas ya estaban listas para volar... Pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir". El Dpto de Ciencias Sociales de la Escuela Normal Dr. Jose B. Gorostiaga, acompañan a su padre Prof. Dionisio y a su hermana Mari Alejandra en este dificil momento Ruega oraciones en su memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos de su padre Dionisio: Fernando Ramiro Godoy, Silvia Lorena Peyla y su hijo Benicio Ramiro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17.| El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, Vicerrectores Lic. Víctor Manuel Feijóo, Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, no docentes y alumnos de la UCSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del estudiante de la Licenciatura en Kinesiología Luciano Véliz. Acompañan a su familia con oraciones.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17.| ¡Te vas al Cielo a cantarle a Dios y a los angeles Negrito querido!. Tu abuela que te ama y amará toda la vida, Tu Mami Celi, tu tio Daniel, tus primos que te adoran y que en paz descanses. Que Dios te tenga en su Santa Gloria.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Tu mirada tan pura, tus manos suavecitas, llegaste a nuestras vidas con toda tu dulce sonrisa, siempre en mi corazón. Gracias ¡Hijo querido por llenar mi vida de tanta luz!. Gracias por tanta luz, gracias por tanto amor. Pedimos infinita misericordia para tu alma. Tus padres que te aman y te amaran por siempre.

VÉLIZ, LUCIANO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. La Conmoción por tu inesperada partida, nos provoca una profunda y dolorosa consternación. Te vimos nacer, crecer...Siempre irradiabas luz, alegria, amor y humildad. Negrito...Será grande tu recompensa en el Cielo porque fuiste un verdadero hijo de Dios en este mundo. Viviras en nuestros corazones. Acompañamos con dolor, a tu querida familia y rogamos al Señor les de fortaleza y resignacion. Mercedes de Luna, sus hijos Ricardo y Cecilia Luna y nietos.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





TOLOZA, MAGALÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposo Rubén, sus hijos Diego, Marina, Wilson, Gisel, Gregoria, Melisa y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Cristo Rey - Loreto. Cobertura Obra Social Iosep. Servicio Realizdo por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Teléfono 4219787.