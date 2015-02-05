CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Noviembre 2017
A LAS 23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3
Por El Liberal
Hoy 22:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MAR DEL NORTE SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALMIRANTE BROWN VS. HURACAN (FEM.)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 SHANGHAI KID
09.25 EL ILUSIONISTA
11.29 12 MONOS
14.02 TORMENTA PERFECTA
16.32 ARMA MORTAL 2
18.47 EL PATRIOTA
22.00 ASESINO NINJA
23.50 12 MONOS
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 EL FRANCOTIRADOR
13.03 ESCAPE DE NUEVA YORK
14.49 EN BUSCA DE UN SUEÑO
16.44 KARATE KID
19.05 RÁPIDA Y MORTAL
21.00 LA BALADA DEL PISTOLERO
23.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO
TNT
06.00 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
08.35 CORAZÓN DE TINTA
10.35 EL SUPERAGENTE 86
12.42 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
15.32 PEARL HARBOR
19.00 FECHA 8 - SUPERLIGA 2017/2018
21.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS
23.07 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.08 RÁPIDO Y FURIOSO
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
10.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
11.55 CHICAGO P.D., SEASON 1
12.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
13.15 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
15.00 HOUSE M.D., SEASON 6
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
22.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12
02.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
03.00 HOUSE M.D., SEASON 6
STUDIO UNIVERSAL
09.00 VERANO DE SUEÑOS
10.40 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE
12.35 HOOK
15.35 LOS LOCOS ADDAMS
17.45 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
20.00 EL NÚCLEO
22.45 IMPACTO PROFUNDO
01.10 EL NÚCLEO
03.50 IMPACTO PROFUNDO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY AL 5, FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, CON GONAZALO VELÁZQUEZ Y OTROS.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)
+SÁBADO 4, LUIS ALBERTO “EL GITANO” Y LA BANDA DEL RECUERDO CON DARÍO KENT.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) 1912)
+SÁBADO 4, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA DANZA/TEATRO “HERENCIA”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO. NACHO CARRIZO.
+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.
+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
03/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
03/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
04/11 -05/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
03/11 -04/11 - 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
03/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/11-17:00 (Cast)
04/11 - 05/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
03/11 -04/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/11-16:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
03/11 -04/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROC MAY 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:00- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65