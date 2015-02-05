CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Noviembre 2017

A LAS 23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3

Hoy 22:50 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MAR DEL NORTE SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 BÁSQUET POR EL 14: ALMIRANTE BROWN VS. HURACAN (FEM.)

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL MATADERO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 SHANGHAI KID

09.25 EL ILUSIONISTA

11.29 12 MONOS

14.02 TORMENTA PERFECTA

16.32 ARMA MORTAL 2

18.47 EL PATRIOTA

22.00 ASESINO NINJA

23.50 12 MONOS


TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 EL FRANCOTIRADOR

13.03 ESCAPE DE NUEVA YORK

14.49 EN BUSCA DE UN SUEÑO

16.44 KARATE KID

19.05 RÁPIDA Y MORTAL

21.00 LA BALADA DEL PISTOLERO

23.00 SALA DE ESPERA AL INFIERNO


TNT

06.00 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

08.35 CORAZÓN DE TINTA

10.35 EL SUPERAGENTE 86

12.42 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

15.32 PEARL HARBOR

19.00 FECHA 8 - SUPERLIGA 2017/2018

21.05 RÁPIDOS Y FURIOSOS

23.07 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.08 RÁPIDO Y FURIOSO


UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

10.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

11.55 CHICAGO P.D., SEASON 1

12.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

13.15 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

15.00 HOUSE M.D., SEASON 6

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

22.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

01.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12

02.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

03.00 HOUSE M.D., SEASON 6


STUDIO UNIVERSAL

09.00 VERANO DE SUEÑOS

10.40 UN PEQUEÑO GRAN HÉROE

12.35 HOOK

15.35 LOS LOCOS ADDAMS

17.45 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

20.00 EL NÚCLEO

22.45 IMPACTO PROFUNDO

01.10 EL NÚCLEO

03.50 IMPACTO PROFUNDO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY AL 5, FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, CON GONAZALO VELÁZQUEZ Y OTROS.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)

+SÁBADO 4, LUIS ALBERTO “EL GITANO” Y LA BANDA DEL RECUERDO CON DARÍO KENT.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+SÁBADO 4, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

+SÁBADO 4, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA DANZA/TEATRO “HERENCIA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 4, A LAS 22, SHOW DE MOSOJ ÑAUPA. ARTISTA INVITADO. NACHO CARRIZO.

+SÁBADO 11, A LAS 22, HYPNOSIS CLASSIC ROCK.

+SÁBADO 18, A LAS 22, “ASTILLA” CON UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

03/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt) 01:05 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

03/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

04/11 -05/11- 15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

03/11 -04/11 - 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

03/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/11-17:00 (Cast)

04/11 - 05/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

03/11 -04/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/11-16:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

03/11 -04/11 -18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:45 (Subt) 00:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROC MAY 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:00- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65


 
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