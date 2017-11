Atrapante sábado con los 16avos de final en la C20 del Clausura

Hoy 23:51 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte es una de las que le pone emociones cada fin de semana con el Torneo Clausura Pipo Alderete y para mañana tiene programada otra jornada apasionante. Se disputará la decimoséptima fecha del certamen y la novedad más importante en este caso es que habrá partidos por los 16avos de final en la categoría C20.

Allí será la oportunidad para los equipos de empezar a impulsar un juego un poco más ofensivo para ir en busca de los tres puntos y de ilusionarse con la posibilidad de pelear por el título al final de la temporada oficial.

No menos importante será la responsabilidad que tendrán los elencos de la categoría C30. En este caso, se jugarán partidos que revisten demasiada trascendencia de cara a lo que puede venir más adelante con la definición del campeonato.

El detalle completo de los enfrentamientos que habrá mañana en las dos categorías es el siguiente: en Barrio Aeropuerto, La Madrid vs. Panificadora Franci (20), Equipo a confirmar vs. Km 49 (20); Peti FC vs. Florería Ema (20) y Diego y Martín vs. Pablo VI Jrs (20). En Calle 107, Amigo de la 18 vs. San Esteban (20); El Seppse vs. Mal Paso (20) y Carne La Hacienda vs. B. Colón (30).

En Morumbi de Borges, Carne Los Amigo vs. Estrella Jrs (20); Los Tenas vs. Quilmes (20); Rita Car vs. Autonomía (30) y Pelirrubro Ailén vs. 6to. Pasaje FC (30). En Mal Paso, La 21 de B. Aeropuerto vs. La 203 FC (20); equipo a confirmar vs. El Bajo de Tarapaya (20); La Banda de Memo vs. equipo a confirmar (20) y Los Pumas vs. Rey de Copas (30).

En Sexto Pasaje, 6to. Pasaje Jrs vs. Hermano Juárez (20); Los Piratas de la 109 vs. Los Pibe del Pje (20); Juveniles de Villa Borges vs. Carlito Legui (20) y 7mo. Pasaje FC vs. Calle 4 FC (30). En Chañar, Carro Bar Chara vs. Juan Felipe Ibarra (20); Emaús vs. equipo a confirmar (20); La 23 FC vs. Estudiante B (20) y La Bañadera vs. Calle 13 FC (30).

En La Loma, Pasaje 421 Jrs vs. Los Calamares (20); La Barra vs. Los Pibe de la 18 (20) y Pasaje 421 FC vs. Ruta Uno FC (30). En Villa Grimanesa, La Banda de Matías Camus vs. Juv de Colón (20); Verdulería Chiki vs. Villa Borges (20) y La Perú vs. Petrolíder (20). En Pablo VI, Juveniles del Gas vs. Juve de Borges (20); Pablo VI FC vs. Tinglados Albarracín (30) y Santa Rosa vs. La Cochetti (30).

En Autonomía, Juveniles de Colón vs. Mojones (20); Primer Pasaje vs. Club Triángulo (20) y La Rifa de Alberto vs. Refrigeración Llanos (30). En Santa Rosa, Santa Rosa Jrs vs. equipo a confirmar (20); Óptica Bella Vista vs. San Telmo (20) y Gas del Estado vs. Los Pibe de Haico Hondo (30).

En Tarapaya, Los Peregrino vs. Los Pacífico (20); Laureles vs. Alma Fuerte (20); Juv de Tarapaya vs. Árbol Solo (20) y Tarapaya FC vs. El Fondo de Borges (30).