Hoy 23:52 -

El predio de El Buen Pastor, ubicado en el barrio El Palomar, será el escenario esta noche de la undécima fecha de la Liga de los mecánicos.

El programa de partidos es el siguiente: 22, Rectificaciones Ocampo vs. Novara y OV Tren Delantero vs. Versalles; 23, Lo Bruno vs. Los de La Banda. Libre: Renault.

Posiciones: Rec. Ocampo 28, OV Tren Delantero 22, Versalles 19,Los de La Banda 18, Novara 15, Lo Bruno 13 y Renault 6.