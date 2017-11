Los Herederos visitan a Pablo VI en cancha de Triángulo Rojo en otra fecha del Clausura

Hoy 23:59 -

La dirigencia de la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos decidió programar para mañana en varios escenarios la disputa de la apasionante tercera y cuarta fecha, respectivamente, para las categorías C 40 y C 50 años.

El horario previsto para el desarrollo de los encuentros en esta liga será desde las 15.30 a 16. A continuación le ofrecemos el programa completo de partidos para el fin de semana.

En cancha de Santa Rita: Verdulería Los Amigos vs. Taller Carlos Issi; Santa Rita vs. Estrella Roja (50).

En Estrella Roja: Loma FC vs. Cristian FC; Cristian FC vs. Cerrajería José Luis (50). En Ateneo Ejército: Profe Karen vs. San Luis; Pablo Vl vs. Islas Malvinas (50). En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Villa del Carmen; Dos de Abril vs. Despensa Nico (50).

En Estrella Roja (2): Unión vs. Club Piedritas; Carnes Marito vs. Santa Lucia (50). En Triángulo Rojo: Los Herederos vs. Pablo Vl; Triángulo Rojo vs. Ledesma Construcción.

En Almirante Brown: Ateneo Ejército Argentino vs. Villa María; Ferretería Santa Lucía vs. Barrio 1ro de Mayo. En Los Poros: Club Atlético Luján vs. Cadetería Alsina; Gremio Judicial vs. Centinelas Unidos (50). El equipo de Virgen del Rosario gana los puntos ante Triángulo Rojo.