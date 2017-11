Niupi y Quilmes definen el título de la Zona Plata del Torneo Clausura “Constructora Rec”

Hoy 00:02 -

Este sábado se definirá al próximo campeón de la Zona Plata, del Torneo Constructora Rec, entre el Niupi y su par de Quilmes. Además se pondrá en juego la segunda fecha del Mundialito, con esta programación.

Cancha 1: Nápoli vs. Bayer Munich 14; Quilmes vs. Niupi 15:20 (Final Zona Plata); Tiendas Tukys vs. RHogar 17:10.

Cancha 2: Oglobo Megacotillón vs. Amigos de Mati 15; 11-14 vs. Contreras Jrs 16:20.

Cancha 3: Los Collados vs. Málaga 15; Colón Gomas vs. Mza 6 16:20.

Cancha 4: Coesa vs. Necochea 15; La JP del 7C vs. Newbery 16:20.

Cancha 5: Los Pibes vs. Warriors 15; Los Pibes de la 11 vs. Romeo Informal 16:20.

Cancha 7: El Puente vs. Los Potreros 15; La Andes vs. Bº Juramento 16:20.

Cancha 8: La Alvarado vs. Cacheteao Con Coca 15; La Francisco de Victoria vs. Messina 16:20.